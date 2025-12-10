Willian Pacho y el PSG se enfrentaron ante el Athletic Bilbao en la sexta fecha de la UEFA Champions League. El conjunto del ecuatoriano visitó el Nuevo San Mamés en España y no logró doblegar a sus rivales, que se las arreglaron para sacar un empate de 0-0.

Más noticias:

El empate del PSG de Willian Pacho y el Athletic Bilbao en la Champions

Este miércoles 10 de diciembre del 2025, el PSG y Willian Pacho se midieron ante el Athetic de Bilbao. Para el compromiso, el cuadro del futbolista ecuatoriano era favorito y ambos elencos llegaron con realidades adversas en la tabla.

El cuadro de Francia ocupaba el tercer puesto con 12 unidades acumuladas en cinco partidos. Por su parte, el cuadro español se encontraba en la vigesimonovena posición con cuatro unidades.

Ya en el partido, Pacho arrancó como titular en el equipo del DT Luis Enrique y se mantuvo durante los 90 minutos. En el compromiso, el PSG fue aquel que lideró las intenciones ofensivas, sin embargo, se topó con una defensa inamovible y todo quedó 0-0.

El PSG se mantiene en zona de clasificación en Champions

Pese al empate, el PSG continúa en el tercer puesto de la UEFA Champions League. Con el punto sumado ante el Athletic Bilbao alcanzó las 13 unidades y es escolta del Bayern Múnich, que tiene 15, y del PSG, que tiene 18.

Aún con seis puntos en disputa, sin embargo, la escuadra parisina aún no cuenta con garantías de clasificación directa hacia los octavos de final. A tal ronda clasifican de manera automática los ocho primeros de la ronda liguera; del noveno al vigesimocuarto van a una fase de ‘playoffs’.

La distancia con el noveno lugar de parte del PSG es de tan solo un punto. El rival que ocupa tal posición es el Liverpool con 12.

Otros resultados de ecuatorianos en Champions

El empate de Willian Pacho con el PSG se le sumo a otros tres resultados en los que estuvieron involucrados futbolistas ecuatorianos dentro del torneo. De los cinco futbolistas que tuvieron acción, solo uno gano.

Moisés Caicedo cayó con el Chelsea y Kevin Rodríguez con el Saint Gilloise. Joel Ordóñez también perdió con el Brujas, pero lo hizo frente al Arsenal de Piero Hincapié.

Información adicional: Liga de Campeones de Europa