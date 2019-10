Willian engancha la primera victoria del Chelsea en esta Champions

LEA TAMBIÉN

El Chelsea logró su primera victoria de la Liga de Campeones tras superar al Lille (1-2) en un partido espeso que resolvió el brasileño Willian después de enganchar una buena volea en la segunda parte con la que desatascó un duelo poco vistoso.

Después de perder en su estreno ante el Valencia (0-1) en Stamford Bridge, el Chelsea necesitaba una victoria para no descolgarse del camino hacia los octavos de final. El Lille, estaba en la misma situación. Tampoco pudo con el Ajax y el duelo de perdedores estaba servido en el Stade Pierre Mauroy.



El técnico Frank Lampard hizo alguna variación respecto al partido que ganó el pasado fin de semana al Brighton en la Premier League. Los franceses Kurt Zouma y NGolo Kanté y Reece James entraron por el danés Andreas Christensen, Ross Barkley y Pedro Rodríguez, respectivamente.



Lampard protegió el centro del campo con cinco medios y dejó arriba a una sola pieza, la de Tammy Abraham, que no defraudó y en la primera parte abrió el marcador tras recoger un centro de Fikayo Tomoti con el que superó a Mike Maignan con un certero disparo. Hasta entonces, el minuto 22, el duelo estaba atascado en la tela de araña tejida por el Lille, que reaccionó antes del descanso en una de sus pocas ocasiones.



El Chelsea, dueño de la pelota, rara vez encontró huecos en los últimos metros, mientras que su rival, bien cerrado, esperó un contraataque que tampoco llegó. El tanto del cuadro francés sólo podía aparecer a balón parado y así fue como el Lille igualó el marcador, con un cabezazo a la salida de un córner del nigeriano Victor Osimhen.



No hubo mucho más en la primera parte excepto un disparo al palo de Jorginho al borde del descanso que marcó el final de un acto sin mucho juego y excesivamente táctico y que continuó por esos derroteros después de la reanudación.



Las ocasiones llegaron con cuentagotas, muy escasas y el partido parecía que sólo se iba a decidir con algún acierto concreto en medio de un mal partido de fútbol. El primero en saborear el gol fue el Lille, que rozó el segundo con un cabezazo de Benjamin Andre que lamió el palo izquierdo de la portería del Chelsea.



Pero al final ganó el más efectivo y éste no fue otro que el equipo de Lampard y gracias a Willian, que apareció en el momento justo para dar la primera victoria al Chelsea en la presente edición de la Liga de Campeones. El brasileño atrapó una volea tras un centro desde la banda derecha de Hudson-Ocoi y, de forma brillante, rescató a su equipo de un partido gris.