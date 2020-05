Willian Cevallos: 'Decidí dar un paso al costado y no quiero saber nada más de Olmedo"

LEA TAMBIÉN

El mediocampista Willian Cevallos, futbolista del CD Olmedo, aseguró que no aceptará la reducción del 50% en los salarios del plantel, propuesta por la dirigencia del equipo riobambeño, por lo que buscará su salida del equipo.

"Mi postura es no seguir más en el club. Tenía contrato hasta diciembre y quería terminar de la mejor manera, pero sucedió esto. Decidí dar un paso al costado y no quiero saber más del CD Olmedo", mencionó el futbolista, en declaraciones para el medio Zona Deportiva de Riobamba.



Cevallos intentó conversar con la directiva del 'ciclón' para cobrar los tres meses de sueldo que le adeudan. Sin embargo, no recibió respuestas por parte de Mayra Argüello, presidenta de la institución.



"Hace tres semanas que no converso con ella. Ella dice que es como la mamá de los jugadores, pero nunca te llama a preguntar cómo estás y cómo la estás pasando con lo que ocurre a nivel mundial. Si no se contactan conmigo, acudiré a la vía legal", expresó el volante.

#WillianCevallos "No voy a aceptar la reducción del 50% del sueldo y en personal estoy decidido a no seguir en #Olmedo, no hemos recibido ni un mensaje de la Presidenta para saber de nuestra situación por esta pandemia",



Informa: @roldan_jimmy#ZonaDeportivaRiobamba pic.twitter.com/Imybf8NpQn — Jimmy Roldán (@roldan_jimmy) May 20, 2020

Con respecto a la postura de sus compañeros, el jugador de 30 años manifestó que algunos integrantes del plantel aceptaron la reducción, pero que él no está dispuesto a hacerlo. "En lo personal, no acepto el recorte. Quieren que acepte además de estar impago tres meses. Soy responsable de mis decisiones".



Por último, el futbolista explicó que analizará ofertas de otros clubes, pero que al momento tomará un período de vacaciones. "En este momento tengo la posibilidad de tomarme unas vacaciones, gracias a una propuesta de mi suegro".