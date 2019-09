Serena Williams avanza a la semifinal del US Open, que espera por Federer

LEA TAMBIÉN

Serena Williams necesitó apenas 44 minutos para meterse en semifinales del US Open, que cierra este martes 3 de septiembre del 2019 con Roger Federer buscando también el pase a dicha instancia.

Federer y Williams concentran una buena página de la historia del tenis, entre ambos suman 11 títulos en Flushing Meadows, y aparecen como serios candidatos a llevarse el fin de semana los trofeos, cuyos defensores ya no están en competencia: Novak Djokovic abandonó el torneo por una lesión en su hombro y Naomi Osaka fue eliminada ante la suiza Belinda Benic.



Serena sumó su centésima victoria en el US Open con un contundente 6-1, 6-0 ante la china Wang Qiang (18) , que no anotó ni un solo punto ganador, frente a los 25 de la estadounidense.



“Es increíble, cuando comencé creo que tenía 16 años, nunca imaginé que llegaría a las 100, no cruzó mi cabeza, pero amo lo que hago... no lo quiero dejar ir”, dijo en la pista la tenista de 37 años, que busca su vigésimo cuarto título en torneo de Grand Slam para alcanzar a la australiana Margaret Court.



“Me siento muy bien, físicamente me siento bien y más importante aún, me divierto mucho cada vez que salgo a la cancha”.

¡PASAJE A SEMIS! Serena Williams derrotó a Wang por 6-1 y 6-0 y llegó a 38 semifinales en Grand Slam, pasando a Graf con la 3ª marca, y logró 100 victorias en el US Open. Se puso a 2 victorias de empatar el récord de Court, de 24 títulos en Majors, y el jueves le tocará Svitolina pic.twitter.com/BSrwXVg0ts — Gustavo Goitía (@goitiatenis) September 4, 2019

A este partido le sigue el de Federer ante el búlgaro Grigor Dimitrov.



Williams enfrentará a Elina Svitolina, que alcanzó esta instancia por segundo Grand Slam consecutivo tras avanzar en Wimbledon.



Mientras que Federer, si gana, se cruza con el ruso Daniil Medvedev, de 23 años y por primera vez en una semifinal de un torneo mayor.

“¡Lo siento y gracias!”

Cuando el suizo de 38 años, un rompedor de récords crónico, salte a la cancha Arthur Ashe como el jugador más viejo en disputar unos cuartos de final desde que Jimmy Connors lo hiciera en 1991, a los 39.



Los siete partidos que ha disputado contra Dimitrov los ha ganado. Por lo que su pase a semis es dado como un hecho.



Medvedev sería entonces su rival, tras derrotar al veterano Stan Wawrinka.



“Estoy feliz de estar en mi primera semifinal”, dijo el ruso, que a los 23 años se convirtió además en el semifinalista más joven del US Open desde que Djokovic lo hizo en 2010, año en que el último ruso, Mijail Youzhny, llegó a esta instancia.



Medvedev, que terminó imponiéndose en cuatro sets ante el suizo, ganador de tres Grand Slams, trata además de hacer las pases con el público del US Open, con el que ha mantenido una relación tormentosa.



“Mucha gente me quiere, mucha gente no, trato de ser yo mismo”, expresó en la cancha... Y al ser consultado sobre qué le diría al público respondió: “¡Lo siento y gracias!”.

Los problemas con la tribuna comenzaron desde que lanzó una toalla a un recogepelotas e hizo un gesto obsceno captado en la pantalla en el partido del 30 de agosto ante el español Feliciano López, por lo que fue multado por USD 9000.



Desde entonces era un abucheo continuo, que decía con ironía le ayudaba a ganar.



Antes de su choque con Wawrinka trató de firmar la tregua. “Necesito ser una mejor persona en la pista”, expresó. “Fui un idiota para ser honesto” .



Una especie armisticio entró en vigencia este martes: el público apoyó a Wawrinka, pero no lo abucheó. Es un avance.