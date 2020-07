William Poveda: ' No descarto la Copa Ecuador, hay que considerar muchos factores y sigue en análisis'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

William Poveda, jefe de licencias de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, reveló detalles de cómo han sido los acercamientos de esta institución con el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, con el fin de que el balompié retorne lo antes posible.

Algunas fechas ya están pactadas. Por ejemplo, la SuperLiga Femenina y la Segunda Categoría empezarán en agosto. La LigaPro, tentativamente será a finales de julio. Eso sí, todo dependerá de las autoridades gubernamentales.

"A nivel de competiciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, recibimos la aprobación del COE para un plan piloto de cada competición", dijo Poveda en una entrevista con Área Deportiva.



En este piloto constaba la entrega de las pruebas del covid-19 para mayor control. Esta primer fase ya fue puesta en acción y ahora solo se espera que se reanuden las actividades competitivas.



"Se hizo un comunicado con los clubes y sólo esperamos que nos den la luz verde y vuelva el fútbol", aclaró Poveda.



Como Federación Ecuatoriana de Fútbol y LigaPro, el objetivo es que el fútbol retorne lo antes posible. El objetivo es que sea en julio.



"Están haciendo los esfuerzos máximos para tener una fecha establecida que sea en el mes de julio, fútbol femenino está pactada la fecha de reinicio en agosto (...) Lo que buscamos todos es que se regrese este mismo mes el fútbol en nuestro país", puntualizó.



Por ahora, el único torneo que se vería perjudicado es la Copa Ecuador. Sin embargo, Poveda asegura que no está descartado del todo. Deberán hacer un análisis de la situación a futuro y tomar una decisión. Eso sí, todavía es lejano que se juegue ese certamen.



"No descarto la Copa Ecuador, hay que considerar muchos factores y sigue en análisis", dijo.