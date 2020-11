Wayne Rooney será jugador y DT del Derby County tras la salida de Cocu

El Derby County ha despedido al entrenador Philipp Cocu por los malos resultados del equipo, colista de la Championship (Segunda división inglesa) con un solo partido ganado esta temporada.

Su sustituto es Wayne Rooney, que ejercerá de jugador y entrenador provisional, junto con tres asistentes, hasta que el Derby County contrate a un nuevo técnico.



Cocu se marcha del Derby County después de llegar al club inglés en julio de 2019.



"Me apena que Phillip y su cuerpo técnico se marchen del club y me gustaría agradecerle personalmente toda su ayuda y ánimos como parte de su equipo de trabajo", dijo Rooney en un comunicado.



"Lo más importante ahora es dar estabilidad al club y empezar a escalar en la tabla. Me han pedido que sea parte del cuerpo técnico que ayude al equipo a prepararse para el próximo encuentro contra el Bristol. Hablaremos con los jugadores el lunes", añadió.