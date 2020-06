Watford solicitó al Osasuna el retorno del ecuatoriano  Pervis Estupiñán

LEA TAMBIÉN

El futuro de Pervis Estupiñán empieza a definirse al término de la actual temporada. El Watford, dueño de sus derechos deportivos, habría notificado al Osasuna que el ecuatoriano debe retornar a Inglaterra una vez culmine La Liga.

La información la dio a conocer el periodista español Gorka Fiuza, que cubre todo lo que acontece en el entorno de los rojillos. La intención de los ingleses es contar con el lateral de 22 años para la próxima temporada o, de existir una propuesta, transferirlo.



Estupiñán llegó al Osasuna en agosto del 2019, con un contrato a préstamo por dos años. Su destacada participación en el campeonato español llamó la atención de clubes como FC Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester United y Tottenham Hostpur.



A pesar de que a Estupiñán aún le resta por cumplir un año más en Pamplona, el acuerdo suscrito en el contrato le permite al Watford recuperarlo en este verano. Según Fiuza, en Osasuna ya se habrían hecho a la idea de no contar con el ecuatoriano para la temporada 2020/2021.



Watford no atraviesa por un buen momento en la Premier League. Tras 31 jornadas disputadas, las avispas se ubican en la décimo sexta casilla con 28 unidades. Deben sumar la mayor cantidad de puntos posibles para mantener la categoría.



El principal objetivo del cuadro inglés es beneficiarse de una futura venta. En caso de que no se concrete ninguna propuesta, el tricolor formará parte del proyecto deportivo del club.



Sin importar si el Watford desciende o no a la Championship (Segunda División), Estupiñán no continuaría en filas del Osasuna. Sin embargo, los españoles sí se beneficiaría económicamente.



Fiuza mencionó que, en caso de una transferencia, al Osasuna le corresponde un porcentaje “por derechos de formación y mecanismo de solidaridad”. Liga de Quito también se beneficiará. La ‘U’ recibirá el 5% del monto total por derechos de formación.



Además, en caso de que el Watford decida volver a cederlo, los de Pamplona tendrían prioridad.