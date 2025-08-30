La Vuelta a España 2025 vivió este sábado 30 de agosto su octava etapa, una jornada de 183 kilómetros entre Soria y Zaragoza marcada por el dominio de los velocistas y la relativa calma para los escaladores. En medio de la tensión habitual que se vive en el pelotón, los ciclistas ecuatorianos Jefferson Cepeda (Movistar Team) y Martín López (Astana Qazaqstan) completaron sin sobresaltos una fracción que no presentaba grandes dificultades y tuvo un final masivo.

El triunfo parcial quedó en manos del belga Jasper Philipsen (Alpecin – Deceunink), quien confirmó su condición de especialista en sprints al imponerse en Zaragoza. La victoria del joven velocista llegó tras un cerrado embalaje en el que superó a rivales de renombre como Ethan Vernon (Israel Premier Tech) y Arne Marit (Intermaché-Wanti).

Mientras los favoritos al título aguardaban por las montañas, Cepeda y López cumplieron con la tarea de mantenerse arropados en el pelotón principal. Ambos cruzaron la meta con el mismo tiempo del ganador. Para Cepeda y López, la jornada fue parte de su estrategia de ahorro de energías con miras a las fugas de media montaña.

Cepeda finalizó en el puesto 96 de la etapa, mientras que López lo hizo en el 91. Dentro de la tabla general, el primero se encuentra en el puesto 19 y el segundo en el 21.

¿Cómo fue la etapa 8 de la vuelta a España con Jefferson Cepeda y Martín López?

Por medio de una meta que se resolvió en sprint, Jasper Philipsen se hizo con la octava etapa de la 80ª edición de la Vuelta a España. La llegada en la capital aragonesa representó la victoria número cincuenta en la historia de la carrera en este escenario.

La ausencia del colombiano Juan Sebastián Molano (UAE Emirates), vencedor en Zaragoza en 2023, abrió la puerta para que un nuevo velocista pasara a formar parte del palmarés local. Molano había dado espectáculo el año anterior imponiéndose ante la emblemática Puerta del Carmen, un histórico acceso a la ciudad inaugurado en 1789, que fue durante más de un siglo uno de los principales puntos de entrada a Zaragoza.

En la edición previa, su triunfo rompió una larga sequía: la Vuelta llevaba catorce años sin finalizar una etapa en la ciudad, y su regreso se produjo en medio de un ambiente vibrante. Antes que Molano, el último en festejar allí había sido el francés Sebastien Hinault en 2008, con un final marcado en pleno Paseo de la Independencia, justo cuando Zaragoza celebraba la Expo Internacional.

Más allá de los protagonistas y los podios, los finales de etapa en Zaragoza siempre han estado marcados por un factor que no entiende de tiempos ni de tecnología: el viento. En esta ocasión, aquel rasgo tampoco se ausentó al momento en que Philipsen cruzó la meta.

¿Cómo será la etapa 9 del certamen?

La novena etapa de la Vuelta a España 2025, que se disputará este domingo 31 de agosto, cruzará desde Alfaro hasta la Estación de Esquí de Valdezcaray, en La Rioja, sumando 195,5 km de recorrido tipo media montaña con un exigente final en alto.

Los primeros aproximadamente 160 km serán mayormente llanos o ligeramente ondulados, hasta que los ciclistas afronten un ascenso de 13 km con una pendiente media del 5,1 %, más intensa en zonas iniciales al alcanzar entre el 8 % y 5,2 % en ese tramo final.

Este tipo de desenlace favorece a los especialistas en la llegada en alto o a los escaladores ligeros capaces de aguantar en el pelotón principal. Además, algunos especialistas señalan la posibilidad de encontrarse con abanicos, ya que el viento en zonas abiertas de La Rioja puede jugar un papel clave en la etapa