Richard Carapaz: ‘Mijines, La Vuelta está muy divertida; llega la montaña’

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos) dijo tras perder el liderato de la Vuelta a España en la décima etapa, con final en Suances (Cantabria), en favor de Primoz Roglic que el esloveno “estuvo hoy demasiado fuerte”.

El ciclista carchense, que estuvo cuatro días con el ‘maillot’ rojo de líder, lo perdió este viernes 30 de octubre del 2020 al ceder 3 segundos en meta respecto a Roglic, quien merced a los 10 segundos de bonificación como ganador, se alzó a la primera plaza.



“El equipo nuevamente hizo un gran trabajo en toda la etapa, sobre todo al final, pero Roglic fue demasiado fuerte hoy”, señaló en meta el líder del Ineos.



Carapaz explicó el desarrollo de una etapa que nació tranquila y tuvo un final explosivo.



“En realidad fue una etapa muy tranquila, pero la final fue muy nerviosa. Muchos equipos estábamos interesados en estar al frente”, insistió.

En esta ocasión al de Carchi no le quedó más opción que reconocer la evidencia. “Roglic estuvo hoy demasiado fuerte”, afirmó, aunque eso no le hace arrojar la toalla ante la doble cita asturiana en un fin de semana que la gran mayoría no ha dudado en calificar como “decisivo” para el desenlace de la Vuelta.



Después de la competencia, en su cuenta de Instagram, Richard Carapaz ha ratificado su buen ánimo de las últimas jornadas en las que se calzó el maillot rojo. “Mijines!! La Vuelta está muy divertida. Llega la montaña y motiva a verse de rojo una vez más. Seguimos en la lucha”.



Al contrario que Roglic, que protagonizó un lamentable último kilómetro en lo referente a colocación, al quedarse encerrado en el pelotón, la ‘Locomotora del Carchi’ estaba a 300 metros de meta en condiciones de pelear por la victoria.



Cuando el carchense fue perdiendo posiciones y viendo flaquear sus fuerzas, el centroeuropeo, que todavía andaba por la décima plaza, empezó a recuperar como si lo único que hubiese estado haciendo hasta entonces fuera especular.

A 175 metros de meta no era el primero, pero mientras él seguía manteniendo o incrementando la velocidad de su bicicleta, sus rivales se estaban deshinchando. Roglic levantó confiando los brazos en señal tanto de victoria como de autoridad.



Como si del Guadiana se tratase, la ventaja de Roglic apareció y desapareció en varias ocasiones de la clasificación. Si el esloveno le había sacado tres segundos al ecuatoriano no solo había conseguido el triunfo de etapa, sino que debía subir al podio para vestirse de rojo. El puestómetro lo tenía sin ningún género de dudas a su favor.



De nuevo el Jurado Técnico que preside Didier Simon, como había hecho un día antes al descalificar al irlandés Sam Bennett (Deceuninck Quick Step) en Aguilar de Campoo por una irregularidad en el esprint, decidió reclamar su minuto de protagonismo y analizar con lupa la llegada. Finalmente, a Roglic le concedieron tres segundos sobre Carapaz que le devolvían la roja.

El ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos) (der.) y el esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma), favoritos en La Vuelta. Foto: EFE

Aunque el reglamento así lo recoge y también puede dar pie a las interpretaciones, Roglic se vio favorecido por una decisión colegiada pero personal, cuando el cronometraje permitiría establecer las diferencias entre todos y cada uno de los ciclistas hasta la milésima de segundo o incluso más.



El sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre del 2020 llegan los finales en la Farrapona y el Angliru. Roglic deberá volver a sacar ese extra de adrenalina que parece acumular desde que salió derrotado en el último momento en el pasado Tour de Francia frente a su compatriota Tadej Pogacar (UAE Emirates) y Carapaz demostrar que puede ser un líder sin fisuras en el todopoderoso Ineos Grenadiers.