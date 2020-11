La Vuelta al Ecuador 2020 es ideal para ciclistas escaladores

El carchense Richard Carapaz no ha ganado la Vuelta al Ecuador, pero no descarta que en el futuro pueda hacerlo. Por lo pronto, este año será Embajador de la carrera más importante de ciclismo de ruta que tiene el país y que comenzará el lunes 23 de noviembre de 2020, en Los Bancos.

El viernes 20 de noviembre del 2020, el subcampeón de la Vuelta a España participó en la presentación oficial de la ronda ecuatoriana, a la que calificó de muy competitiva y “para escaladores”, por el recorrido de las seis etapas. “He corrido por la mayoría de esas rutas y será una Vuelta muy dura. Hay que estar atento a la etapa que llega hasta Olmedo”, porque es la primera que deja la Costa y se corre en la Sierra.



Recomendó a los ciclistas que están en el grupo de favoritos apuntar a los segundos de bonificación, pues él en la Vuelta al España perdió el ‘maillot’ rojo por los segundos que acumuló su ‘archirrival’, el esloveno Primoz Roglic. “Esos segundos pueden ser importante en la clasificación final”.



Richard Carapaz acompañará a la caravana de ciclistas, a través de la transmisión por la televisión, en las tres primeras etapas. Y luego estará presente en las otras tres, especialmente en la última, que cerrará en la Mitad del Mundo, y en la ­premiación final.



Al consultarle sobre los favoritos mencionó a Jorge Montenegro, del Team Ecuador y quien defenderá el título que alcanzó el 2019. También habló de que la Selección Nacional, con Santiago Montenegro, luce muy competitiva. “Todos los equipos están muy bien conformados”, dijo Carapaz, quien además llevará adelante su campaña de respeto al ciclista en las carreteras.



En el 2014, Richard Carapaz -entonces integrante del Team Panavial- quedó a un segundo de proclamarse ganador. Llegó a la última etapa como campeón virtual, pero se cayó en el circuito realizado en el Centro Histórico de Quito y su compañero Juan Pozo aceleró

el ritmo.

Según los comisarios, por un segundo Carapaz bajó al segundo lugar. “Es un título que no tengo en mi carrera y que me gustaría pelear en el futuro con la Selección de Ecuador”, dijo desde su domicilio en Julio Andrade, en Carchi.



Ayer, durante la presentación de la Vuelta, la organización entregó información técnica, económica y sanitaria. Este año la fiesta será por la televisión, pues en la partida y llegada no habrá acceso al público por recomendaciones del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional y la Unión Ciclista Internacional (UCI), que entregaron su aval respectivo.



Hoy se realizarán 270 pruebas PCR a los 120 ciclistas, entrenadores, comisarios, personal de apoyo y organizativo. Las personas con resultado positivo no podrán ingresar a la ‘burbuja’ de la Vuelta.



En total participarán 17 equipos. Cuatro ‘teams’ tienen calificación Continental: Best PC de Ecuador; Orgullo Paisa y Nariño, de Colombia; y Canel’s de México.



Habrá tres selecciones nacionales: Perú, Guatemala y Ecuador y 10 equipos nacionales: Imbabura, Team Ecuador, Montes Bike, Sin Fronteras, Toscana, Shimano, Santo Domingo, Saitel, Pichincha y LDU. La lista oficial se conocerá mañana, luego del congresillo técnico, cuando el Comisario Internacional califique ­cada inscripción.



Santiago Rosero, coordinador general de la Vuelta, informó que un equipo extranjero debió cambiar su lista de inscripción, pues registraron casos positivos de covid.



Jaime Ruiz, presidente del Comité Organizador y de Concentración Deportiva de Pichincha, confirmó que la realización de la Vuelta tiene un costo de USD 200 000.

La bolsa de premios es de USD 20 000, que se repartirán entre el campeón absoluto, los ganadores en cada etapa y los de cada clasificación. La Secretaría del Deporte este año entregó USD 100 000; y no los USD 120 000 que se anunciaron inicialmente.



Además, se conoció que cada etapa de la Vuelta brindará un homenaje a los ciclistas más destacados del país. Por eso, recibirán los nombres de Jhonatan Narváez, Miryam Núñez, Jorge Montenegro, Byron Guamá, Jonathan Caicedo y Richard Carapaz.



En total, la caravana sumará 781,5 km en seis días. Se disputarán 15 premios de montaña y 17 metas volantes. En la etapa que llega a La Estrellita, en Carchi, la caravana alcanzará los 3 335 metros de altitud.



Para Carapaz, la Vuelta de este año es una fiesta para todo el país, por la efervescencia que se vive por este deporte. “Ecuador se ha vuelto ciclista, está en boca de todos. Esperemos que se desarrolle de la

mejor manera”.



Presentación de la #VueltaCiclisticaEc | @Jaime_RuizN, Presidente del Comité Organizador: "La #VueltaCiclisticaEc será transmitida por Facebook Live y también algunos canales transmitirán ciertas etapas"#PedaleandoEnLatitud0 pic.twitter.com/dtE7sMKOYQ — VueltaCiclísticaEc (@VueltaEc) November 20, 2020