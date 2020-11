La Vuelta Ciclística al Ecuador arranca este 23 de noviembre, en Los Bancos

Los organizadores de la Vuelta Ciclística a Ecuador realizaron la inspección y calificación de 17 equipos participantes para la competencia que comienza este 23 de noviembre de 2020. La Vuelta se inicia en Los Bancos, con un recorrido de 191 km hasta Pedernales.

La primera etapa, denominada Jhonatan Narváez, en honor del pedalista del Team Ineos, ganador del día 12 de competencia en el Giro de Italia, promete ser una competencia cerrada entre los ciclistas que buscan la corona.



Antes de la calificación de los equipos, estaban inscritas tres selecciones nacionales: Ecuador, Guatemala y Perú; 10 equipos ecuatorianos, tres equipos continentales UCI: Best PC (Ecuador), Orgullo Paisa (Colombia) y Canels (México) y otro internacional, Nariño de Colombia.



Serán seis días de competencia intensa. En cada jornada estarán en juego seis ‘jerseys’ de líderes: amarillo, para el ganador de la clasificación general individual; rojo con puntos amarillos, para el rey de la montaña; un distintivo verde con blanco, para el líder de las metas volantes.



El buzo para el mejor ciclista Sub 23 será blanco, mientras el ganador de cada etapa tendrá un ‘jersey’ celeste con blanco y el pedalista de mayor combatividad usará uno morado.



¿Los favoritos? Jorge Montenegro del Team Movistar es el ciclista a vencer. Él es el vigente campeón de la Vuelta. Él tendrá como principales opositores a Byron Guamá (Best PC), quien ha ganado en cuatro ocasiones la competencia y busca una quinta para igualar la marca de Pedro Rodríguez.



Santiago Montenegro, del equipo ecuatoriano, también aparece como uno de los opcionados a pelear por la competencia 2020. El año pasado fue campeón Panamericano Sub 23 de Ruta.



En la competencia se disputarán 15 premios de montaña y 17 metas volantes. Richard Carapaz, el mejor ciclista latinoamericano, recomendó el pasado viernes a los participantes en la Vuelta que tomen en cuenta las bonificaciones como una estrategia para sumar puntos y ponerse en lo más alto de la clasificación general. La Vuelta termina el 28 de noviembre, en la Mitad del Mundo.