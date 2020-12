¿Cómo votar por el golazo de Leonel Quiñónez, nominado al Premio Puskas?

Leonel Quiñónez sigue en la lucha por conseguir el premio Puskas al mejor gol de la temporada 2019-2020, que entrega la FIFA. El ecuatoriano marcó desde más atrás de la media cancha en el juego entre su club Macará y la Universidad Católica, en el estadio Atahualpa.

La FIFA hizo un recuento en sus redes sociales. Publicó el video del tanto junto a un mensaje sugerente para que los hinchas se animen a votar.



"¿Desde más allá de la media cancha?", publicó la FIFA, respondiéndose ellos con una expresión de sorpresa.

Quiñónez, quien desde el 2021 jugará en Barcelona SC, compite por este premio junto a otros golazos de todo el mundo. Entre los nominados está el uruguayo Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), André Pierre Gignac (Tigres de México), Luis Suárez (FC Barcelona) y Son Heung Min (Tottenham), entre otras figuras del fútbol femenino y mundial.

Para votar, puede darle clic a este link y seguir los pasos: VOTAR AQUÍ



El proceso es sencillo. Se ingresa a la página de la FIFA y se busca el botón de los premios The Best. Ahí encontrará a todos los candidatos al galardón de mejor jugador masculino, femenino, mejor entrenador y mejor gol. Para poder votar deberá acceder con su clave. Si no la tiene, registrarse es sencillo, lo puede hacer con su cuenta de Facebook o Google.



Ya en la plataforma podrá ver todos los goles nominados y tomar su decisión. Los ganadores se conocerán el 19 de diciembre del 2020, en la gala que por esta única vez será virtual, por culpa de la pandemia de Covid-19.