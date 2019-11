El boxeador Julio Castillo está nominado en los ‘Panam Sports Awards’ ¿Dónde votar por el ecuatoriano? 

LEA TAMBIÉN

El ecuatoriano Julio Castillo figura entre los nominados a los primeros 'Panam Sports Awards', que se celebrarán el 13 de diciembre del 2019 en Fort Lauderdale, Estados Unidos. El pugilista de 31 años compite por el premio 'Valores Panam Sports'.

El boxeador que alcanzó la medalla de plata en el Mundial de Boxeo que se disputó en Rusia, en septiembre, compite por el reconocimiento en su categoría con Claudio Biekarck (Bra), Krystina Alogbo (Can), Luis Scola (Arg) y Nathan Adrian (EE.UU.).



Más de 40 deportistas y entrenadores han sido reconocidos en las nueve categorías en competencia, y los aficionados podrán votar por sus favoritos.



Las votaciones estarán abiertas hasta el 30 de noviembre del 2019. Aquí el link para apoyar al ecuatoriano y también a los otros atletas en las categorías: Mejor Atleta Masculino, Mejor Atleta Femenino,

Mejor Equipo Masculino, Mejor Equipo Femenino Nueva Generación (Masculino Sub 20), Nueva Generación (Femenino Sub 20), Generador de Cambio, Valores Panam Sports, Mejor Entrenador.

Sobre el deportista tricolor la organización resalta su humildad "que muestra y que admiran sus colegas e incluso sus rivales. Castillo es un claro ejemplo de inspiración, que a menudo muestra gracia en la derrota, incluso cuando se enfrenta a una decisión de los jueces que pudiera ser controversial, Julio Castillo acepta el resultado sin argumento, mostrando su humildad y respeto por la competencia", se dice sobre él en www.panamsports.org.

Eso que resalta la organización fue precisamente lo que ocurrió en los Juegos Panamericanos Lima 2019 cuando el ecuatoriano perdió por decisión en la final por la medalla de oro ante Erislandy Savon, de Cuba. Muchos de los espectadores que presenciaron el combate creyeron que el tricolor debía llevarse la victoria. Aunque no lo compartía, Castillo aceptó el resultado.