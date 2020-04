El capitán de Ecuador duda de que en noviembre vuelva la Copa Davis

LEA TAMBIÉN

El capitán del equipo ecuatoriano de Copa Davis, Raúl Viver, afirmó este miércoles 22 de abril del 2020 que ve complicada la posibilidad de que se dispute el Grupo Mundial de Copa Davis en noviembre ante el avance de la pandemia de la COVID-19.

"Se trata de pensar que se pueda jugar la Copa Davis en noviembre próximo, pero se están cancelando torneos. Recibí hoy la noticia de la cancelación del Challenger previsto para finales de septiembre en California", dijo Viver a Efe.



El capitán resaltó el deseo de que se normalice todo en el mundo, no solo por el tenis.



"Hay muchos rumores de que no se jugará más tenis durante este 2020. Habrá que esperar", dijo Viver, quien fue el jugador junior número uno del mundo en 1979 y durante su carrera jugó la Copa Davis entre 1978 y 1990.



El capitán alentó la esperanza que en las próximas semanas puedan entrenarse en cancha Roberto Quiróz, Emilio Gómez y Diego Hidalgo gracias a que son vecinos en Guayaquil, pese a que es la ciudad más golpeada por el coronavirus en Ecuador.



"Ojalá puedan utilizar la cancha de la urbanización en cierto horario, donde no haya nadie, porque no se han podido entrenar en las últimas cinco semanas", dijo.



Aludió a otros dos componentes del equipo. "Gonzalo Escobar está en su casa en Manta y Cayetano March no alcanzó a regresar desde España, donde se encuentra actualmente".



La posibilidad de que se entrenen sus dirigidos, surgió al enterarse de que en Florida hay jugadores que se pueden entrenar en forma limitada, pero tienen acceso a canchas en ciertos horarios.



Con relación a la clasificación al Grupo Mundial lograda en marzo a expensas de Japón, Viver indicó que "es un privilegio estar en el Grupo de dieciocho países, hay que valorarlo".



"Nosotros estamos en el escalafón Mundial en el puesto 24, y solo han clasificado 18 equipos, pues países como Bélgica, que me parece está cuarto en el mundo, no clasificó, y Argentina, que entre los diez mejores, tampoco está. Es muy difícil estar ahí en esa élite, por lo que para Ecuador es un honor y es un gran logro", comentó.



Insistió en que al no tener un jugador dentro de los cien mejores del Mundo, pero estar en el Grupo Mundial, "es un esfuerzo grande".

"Se han ganado ese derecho en la cancha", subrayó.



Resaltó que antes del logro de Quiróz, Gómez, Escobar, Hidalgo y March, hubo tres equipos que también llevaron a Ecuador al Grupo de privilegio.



"Miguel Olvera y Pancho Guzmán comandaron el primer equipo. Luego Andrés Gómez y Ricardo Icaza. Después los hermanos Nicolás y Giovanny Lapentti lideraron el que ganó ese derecho en Brasil. Los hermanos Lapentti y Luis Adrián Morejón lo lograron contra Inglaterra", recordó.



"El equipo actual ha logrado algo importante, histórico", dijo.

También elogió la sociedad formada a partir de Ricardo Icaza y Andrés Gómez en los años 80. "Pudimos estar tres años consecutivos entre los dieciséis mejores del mundo y, en uno de esos años, entre los ocho mejores del mundo", recordó.



De sus pupilos, Viver resaló "la unión y la confianza que hay entre los jugadores"