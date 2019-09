Dos visiones para liderar la Federación del Guayas

LEA TAMBIÉN

¿Su candidatura para la Presidencia de Fedeguayas tiene motivaciones políticas?

Si así fuera, hubiese sido más fácil ser uno de los delegados de la Secretaría del Deporte o delegado de salud. Si ese fuera el caso yo ya estaría en el Directorio sin estar pasando por este proceso de elección con las ligas cantonales.



¿Considera su participación como Subsecretario del Deporte un punto para criticar su candidatura?

Nunca he sido político, ni mi familia ni yo estamos afiliados a partido alguno. Lo mío es la parte técnica, no soy ningún improvisado. Estoy formado con valores deportivos, con la carta olímpica, eso me define.



¿Siente que tiene ventaja con relación al candidato Roberto Gilbert?

Una de las ventajas es que el mismo doctor Gilbert cree que debo ser presidente. Me llamó hace cuatro meses a decírmelo. En una cadena radial manifestó que yo tenía la experiencia. No tengo problemas con él, lo respeto como dirigente pero creo que como todo en la vida su ciclo ya pasó.



¿Qué se debe mejorar en la federación?

Se centralizó todo. Se instauró el “yo decido por ti”. Les quitaron a las asociaciones y ligas los mecanismos de administrar los escenarios y ser responsables de estos. También es cierto que las asociaciones no estaban haciendo un buen trabajo y no se sabía a dónde iban los recursos. Para eso se debe hacer un seguimiento y control, estructurar.



¿Hacia dónde apuntan sus propuestas?

Trabajar de la mano con las asociaciones y ligas es vital. Se ha perdido talento humano, porque no sabemos si en Balao o Pedro Carbo o Daule haya un nuevo Lenin Preciado. Eso se logrará solamente reformando la estructura metodológica de la federación, y es ahí donde yo puedo colaborar con experiencia.



¿Qué mantener de la estructura actual?

Hay que explotar lo que se ha hecho bien. Fedeguayas es campeón en todos los Juegos nacionales, tiene medallistas panamericanos, bolivarianos y panamericanos. Se puede potenciar eso y rescatar a la dirigencia para que aporte más.



¿Qué opinión tiene de la intervención del ente?

Ha sido un trabajo duro. Han tenido que sacar a mucha gente sin función, eso se hace con autogestión y no con recursos del estadio, además consiguieron financiar la pista del Modelo, que no es barata.



Entrevista a Roberto Gilbert, candidato a presidente



¿Confirma su candidatura a la Presidencia de Fedeguayas?



Por supuesto. Aspiro ayudar en cualquier puesto que me toque, en beneficio siempre del deporte.



La imagen del deporte de Guayas ha sido deteriorada, ¿necesita repleantearse?

Hay que reestructurarlo todo. Para poner un ejemplo: perdimos la hegemonía en la natación. Si había algo que Guayas era imbatible era la natación, pero ahora Pichincha nos saca ventaja. Vamos a reponernos y trabajar con un grupo de amigos para reestructurar el deporte.



¿En qué se basará?

La parte metodológica es una de las más importantes. Estuve en desacuerdo con que se organicen todos los años los Juegos Nacionales de Menores porque, en caso de lesiones, los deportistas no se recuperan de un año a otro. Técnicamente es equivocado hacerlos anualmente.



¿Usted es partidario de una lista de consenso en las dos listas?

Siempre una lista de consenso es lo mejor y lógico. Pero si él (Roberto Ibáñez, el otro candidato) quiere poner a su equipo y yo el mío, eso beneficiará al deporte, juntos somos más.



¿Qué hará para recuperar los escenarios deteriorados?

Fue un descuido. No es que la reducción del presupuesto del Estado afectó, porque hubo algunos que sí se mantuvieron. Hay que hacer autogestión, con un adecuado alquiler de los escenarios.



En las elecciones de Fedeguayas hay injerencia del Gobierno?

Han cometido muchos errores. Uno de ellos fue la elección del deportista, la que fue apelada a nivel legal y la que fue aceptada. Allí nombraron a deportistas que no estaban legalmente autorizados.



El otro candidato (Roberto Ibáñez) fue Subsecretario de Estado, ¿le incomoda?

Roberto Ibáñez es una persona positiva que quiere trabajar por el deporte. Ha sido deportista élite y él tiene sanas aspiraciones de ser presidente de Fedeguayas. No sé si sea cuota política. Él trabajó para el Gobierno y ahora tiene el anhelo de dirigir Fedeguayas. Pero sí está equivocado porque al presidente lo eligen los delegados en el Directorio. Pero aún así veo buena intención de él.



¿La ley del Deporte se debe revisar?

La mencionada Ley fue equívoca, errática. Combatí eso, incluso gestioné en el Congreso, pero no hubo una reflexión de parte de los que la aprobaron. Una muestra de eso es que los presidentes de las federaciones son elegidos en representación de las delegaciones de salud.