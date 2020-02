Ecuatorianos Villanueva, Pintado y Jaramillo, cada vez más cerca del Sudamericano de marcha en Lima

LEA TAMBIÉN

Los atletas ecuatorianos Claudio Villanueva, Daniel Pintado, Oscar Patín, Karla Jaramillo y Verónica Valdez, entre otros, avanzaron este sábado 15 de febrero de 2020 hacia la posibilidad de clasificarse para el Sudamericano de Marcha olímpica, que tendrá lugar en marzo próximo en Lima.

Ellos participaron ayer en el Campeonato ecuatoriano interclubes, que se disputó en la ciudad de Macas, la capital de la provincia amazónica de Morona Santiago, en el sureste de Ecuador.



"La definición de la selección que irá al Sudamericano de marzo próximo en Lima, se publicará en los próximos días tras la reunión de la comisión técnica con los directivos de la Federación Ecuatoriana de Atletismo (FEA)", precisó a EFE el jefe técnico de esa organización, Homero Salazar.

Según él, los primeros cuatro en la especialidad de 50 kilómetros hombres; los cuatro primeros en 20 kilómetros para varones y para mujeres, los dos primeros de las categoría U-20 hombres y U-20 damas y, probablemente, el primero de U-18 masculino y U-18 femenino, formarán parte del equipo nacional.



"Todo dependerá del presupuesto que tenga la Federación para esos eventos, por lo que en la reunión que se tenga se analizará todo eso y se decidirá cuántos atletas en total podrán ir a Lima", indicó.



Las ausencias notables de la competición de hoy fueron las de Glenda Morejón y Andrés Chocho, debido a que recién han llegado de Brasil. "Esa fue la razón por la que no compitieron", expresó el jefe técnico.



Por su parte, el andarín Claudio Villanueva señaló en un comunicado de la Secretaría Nacional del Deporte: "Estamos soñando en grande, clasificamos al Sudamericano en Lima, en mi mente está Tokio 2020. Me siento muy bien, sé que estoy por buen camino, marcando lo que he entrenado".



Villanueva, que se especializa en los 50 kilómetros, recorrió los 35 de la prueba en 2 horas, 37 minutos y dos segundos; seguido de Jonathan Amores (2:38:58), Xavier Mena (2:40:23) y Jonathan Cáceres (2:40:51).



Entretanto, Karla Jaramillo impuso su ritmo en los 20 kilómetros con tiempo de 1 hora, 30 minutos y 39 segundos; seguida de Magali Bonilla (1:31:34), Paola Pérez (1:32:04) y Maritza Guamán (1:34:42).



Mientras que Daniel Pintado recorrió los 20 kilómetros en 1 hora, 21 minutos y 53 segundos; lo siguieron David Hurtado (1:22:52), Jordy Jiménez (1:24:10) y Mauricio Arteaga (1:27:19).



Tras el Sudamericano de Lima, los atletas buscarán la clasificación para el Campeonato Mundial de Marcha por Equipos en Bielorrusia, los días 2 y 3 de mayo venidero, que otorgará el billete para los Juegos Olímpicos de este 2020 en Tokio.