Vides y Amarilla han marcado el 64,7% de los goles de la U. Católica

Santiago Escobar, entrenador de Universidad Católica, trabajó en el fortalecimiento psicológico de Luis Amarilla. El delantero paraguayo sufrió, en agosto, una fractura en la muñeca del brazo izquierdo. A sus 24 años, esta fue la lesión más grave en su carrera.

El retorno a las canchas no fue fácil. Temía volver a lesionarse. Los médicos le aseguraron que su recuperación duraría cinco semanas. En ese tiempo ‘Totin’, como lo llaman sus amigos, trabajó con los fisioterapeutas y recibió charlas de motivación.



“Era frustrante no jugar. Sentía unas ganas tremendas de entrar a la cancha. Desde afuera me costó asimilar lo que sucedía conmigo y con el equipo”, aseguró.



A finales de octubre volvió a lesionarse. Una molestia muscular le privó de jugar el último partido de la temporada regular frente a América de Quito. Ese cotejo resultó clave para lograr la clasificación a la Copa Libertadores, torneo que no juega desde hace 40 años.

“Todavía siento miedo de volver a lesionarme. Hace unos días me caí en una práctica, pero no pasó nada”, añade el guaraní, que tiene soñando a los hinchas del ‘Trencito Azul’.



Pero ese miedo lo borró con goles el sábado pasado, cuando marcó un ‘hat-trick’ en el triunfo de U. Católica sobre Liga de Quito, 3-2, por los cuartos de final de la LigaPro.



Esta tarde, volverán a enfrentarse a las 17:30. Uno de los dos equipos pasará a las semifinales.



Con 19 goles ya comanda la tabla de los máximos arponeros del torneo. Su meta no es ser goleador, sino ayudar al equipo a conseguir su primer título y la clasificación a la Libertadores.

“Es la primera vez que estoy de goleador. En otros clubes no tuve la continuidad que me ha dado Católica. Eso ha fortalecido mi juego”.

Pero parte de su éxito también se debe a la dupla que ha hecho en ataque con el argentino Bruno Vides. El sábado, ante los albos, quedó en evidencia cómo se complementan los dos arponeros.



Entre Vides y Amarilla han marcado 33 de 51 tantos de la ‘Chatoleí’. Eso corresponde al 64,7% de los goles ‘camarattas’ de la temporada. “Es la primera vez que tengo un socio en ataque que me entiende a la perfección. Nos complementamos y eso le hace bien al equipo”, asegura.



Para el entrenador Escobar, ese rendimiento es fundamental para el equipo. Sin ellos en la cancha, el ‘Trencito Azul’ ha sufrido. “Vides y Amarilla son jugadores con mucha determinación y ambición. No se conforman con poco.

Ambos engranaron en la idea futbolística que quería. Luis como finalizador y Bruno como media punta, que se sabe mover en esa posición y ayuda a su compañero”, asegura el DT.



Para Vides, su compañero hace el trabajo más exigente. El paraguayo es quien hala marca y le abre espacios para que pueda buscar el gol. También hace las veces de asistidor. Así llegó el tercer gol contra los albos.



Vides recuperó el esférico cerca del área rival y esperó a que su compañero estuviese mejor ubicado para anotar.



“Luis hace el trabajo sucio. Yo juego más retrasado y trato de colaborar con pases y centros. Pero el éxito de Católica no solo es nuestro. Estamos acompañados por otros jugadores. Lo que hacen los hermanos Chalá (Jaison y Walter) ha facilitado nuestra labor”, reconocer Vides, quien es el se­gundo goleador.

Bruno Vides

Nació el 20 de febrero de 1993 en Salta, Argentina. En su país jugó en Lanús y en Sarmiento de Junín. En Ecuador pasó por Católica (2015-2016) y Emelec, en el 2017. Este año regresó al cuadro ‘camaratta’.



Luis Amarilla

Nació el 25 de agosto de 1995 en Areguá, Paraguay. Se inició como futbolista en las formativas de Libertad. El año pasado defendió a Vélez Sarsfield de Argentina, donde jugó apenas seis partidos.