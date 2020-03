Así transcurren los días de Ronaldinho dentro de la prisión de Paraguay

LEA TAMBIÉN

La presencia de Ronaldinho en el centro penitenciario la Agrupación Especializada ha generado una serie de situaciones inusuales. Desde la planificación prematura de un torneo de fútbol, hasta el incremento de visitas a reos que antes no recibían a nadie o no eran tan frecuentes.

Ronaldinho y su hermano cumplirán este viernes 13 de marzo del 2020 la séptima jornada en la Agrupación Especializada, una sede policial que funciona como prisión y en la que ha recibido la visitas de varios futbolistas paraguayos retirados.

Exjugadores del Olimpia, de Nacional y de la selección de ese país han visitado al reo más famoso de los últimos tiempos en Paraguay. Mantiene charlas breves con quienes lo visitan y se rehúsa a ingerir comida que le llevan.

El exinternacional Nelson Cuevas, un trotamundos del fútbol, con paradas en México (Puebla) o en España (Albacete), dijo que Ronaldinho mantiene la misma actividad que el resto de los internos y que le vio "bien".

"Él tiene derecho a salir a caminar, está compartiendo con todas las personas ahí adentro.En eso no tiene problemas (...) Estuvimos hablando un rato, en líneas generales está bien, pero hay que pelearla ante una situación tan difícil", dijo Cuevas.

'Dinho', como conocen al exastro del FC Barcelona, y su hermanos Roberto están imputados por un presunto delito de uso de documentos públicos de contenido falso, con expectativa de pena de hasta cinco años de cárcel.

Ronaldinho sigue en Paraguay. Los presos le piden autógrafos. Y según diario ABC, las visitas a los presos han aumentado por él. Además, los equipos de presos se pelean su fichaje para el torneo de futsal que está por comenzar. El premio es un cerdo de 16 kilos para un banquete. pic.twitter.com/DfSGOoIh0o — Juez Central (@Juezcentral) March 12, 2020

Mientras esperan una sentencia o que termine la investigación que llevan las autoridades de ese país, el exjugador brasileño deberá permanecer recluido.

El cima tampoco ha sido piadoso con Ronaldinho durante su estancia en el centro penitenciario. Con un intenso claro y con temperaturas que van entre 35 y 40 grados, el Balón de Oro del 2005 vive entre 25 policías que sufren penas de cárcel por diversos delitos. A ellos se suman políticos procesados por corrupción y algunos pertenecientes al crimen organizado.

Su presencia ha sido imán de curiosos y de fanáticos del fútbol que han acudido al reclusorio para verlo, sacarse un autógrafo o una foto.

“Muchos presos recibieron visitantes que nunca habían ido antes a verlos. En realidad, habían ido a curiosear para tentar una foto con Ronaldinho”, comentó el especialista policial del diario ABC, Iván Leguizamón, quien dijo haber conversado con fuentes del establecimiento.

Ronaldinho también recibió una invitación para integrarse a uno de los varios equipos que disputan el torneo de la Agrupación, donde el premio es un lechón de 16 kilos.



En la disputa por su 'fichaje' podría ganar el cuadro del oficial de mayor jerarquía del cuartel, según comentaron fuentes de la agrupación policial.



La pulseada se centra entre los equipos Los Pitufos, Los Cumbieros, Sport Espada, Villarreal y Milan.



La celda dormitorio del preso de lujo de la Agrupación está localizada a 45 metros del campo de deportes, un espacio de 30 metros de largo destinada para la práctica de futsal.



Ronaldinho habría dicho hace dos días: “si no salgo (en libertad), me integro” , pero después de su revés judicial del martes no se hizo ver con tanta asiduidad, según los testigos.



“Dicen que tiene un don de gente extraordinario. Responde al cariño. Firma camisetas y autógrafos a pesar de su estado lógico de depresión en que se encuentra”, dijo uno de los visitantes al recinto.