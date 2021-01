En vivo: Victoria Cogarol y Audaz Octubrino disputan la segunda final de la Liga Nacional de baloncesto

Victoria Cogarol y Audaz Octubrino juegan la segunda final de Liga Nacional de baloncesto, la noche de este sábado 23 de enero del 2021. El encuentro se realiza, desde las 18:00, en el Coliseo Julio César Hidalgo de Quito.

El primer cuarto finalizó con el siguiente parcial: Victoria Cogarol 11 vs. Audaz Octubrino 12



Después del primer cuarto el partido no se reanudó en el tiempo establecido. Aparentemente hay personas que no tienen autorización para estar presentes en el coliseo. Se debe recordar que por la pandemia del coronavirus, el encuentro se debe disputar sin público y solo con mínimas delegaciones por cada conjunto.



Se conoce que personal de la Comisaría se encuentra en el lugar y es probable que se suspenda el encuentro.



Estos fueron los quintetos iniciales:



Victoria Cogarol

Melanie Cevallos

Dayana Salcedo

Viviana Zurita

Estefanía peña

Doris Lasso

DT: Patricio Ponce



Audaz Octubrino

Marjorie Caicedo

Liliana Angulo

Leyda Macías

Jessica Preciado

Olga Olives

DT Carlos Gorosito



El elenco de la provincia de El Oro ganó el primer partido

el miércoles 20 de enero del 2021 por 65 a 60. Ese cotejo se realizó en el coliseo de Deportes de Machala.



Si el elenco orense consigue el triunfo se adjudicará el título. Por su parte, si Victoria Cogarol gana se realizará un tercer cotejo para definir al campeón. Este encuentro será el domingo 23 de enero del 2021.

“Estamos contentas por este triunfo, sabemos que no está dicho nada. El equipo rival es duro y nos puso en apuros en algunas ocasiones”, manifestó Olga Olives, del Audaz Octubrino, tras la primera final.



El club que se proclame campeón representará a Ecuador en la Liga Sudamericana de clubes, que se realizará en Colombia.