El golero Víctor Mendoza confesó que Matías Oyola fue clave en su titularidad en Barcelona SC

El golero Víctor Mendoza vivió momentos intensos a inicios de la temporada. Desde ser titular en Barcelona SC hasta jugar Copa Libertadores, en la fase preliminar y en la de grupos.

El golero ecuatoriano confesó que siempre recibió el apoyo de sus compañeros. Pero que todo le sucedió muy rápido y no tuvo el tiempo de asimilarlo.

Mendoza se gana la titularidad después de que Javier Burrai se lesionara en el juego ante Cerro Porteño, por la fase previa de la Copa Libertadores, en Asunción. El hijo del mítico 'Espartaco', quien lleva el mismo nombre, se puso los guantes y atajó sin dificultades en ese cotejo y hasta la última jornada de la temporada 2020 (cuarta fecha de la LigaPro), que se paralizó por la pandemia del coronavirus.

“Si me cogió de sorpresa ya que había pasado poco tiempo, estaba en la banca arreglándome los zapatos conversando con mis compañeros, todo fue muy rápido, no me imaginaba que iba a ser así”, dijo Mendoza en una entrevista con el Canal del Fútbol, donde recordó el momento exacto en el que el DT Fabián Bustos da la orden para que ingresara a la cancha.

➡️ Invitado especial en #ArrobaFútbol ⚽️: Víctor Mendoza nos contó el momento que reemplazó a Burrai en Paraguay: "Las palabras del profe (Bustos) y de Matías (Oyola) me ayudaron un montón" #Libertadores #BSC pic.twitter.com/dsV2ZG4Th2 — ®El Canal del Fútbol (En 🏡) (@ElCanalDFutbol) May 8, 2020

La fractura de la nariz que sufrió Burrai le obligó a ser titular por tres partidos. Esa dolencia de su colega le obligó a cambiar el chip.

“Pero ya cuando pasó la lesión de Javier (Burrai) de esa manera, el chip cambió, mi mentalidad era de hacer bien las cosas, aprovechar la oportunidad, más que todo por el equipo, que lo necesitaba muchísimo, que todos los jugadores estemos bien y concentrados”, dijo.

Para Mendoza, las palabras que recibió de parte del DT Bustos y de Matías Oyola fueron claves. Le hicieron ganar confianza.

“Las palabras del profe Fabián y de Matías que se me acercó, me ayudaron un montón, por más que siempre he tenido ganas de jugar y entrar en un estadio lleno y de visita, que siempre me gustaron”, asegura.