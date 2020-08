Víctor Hugo Peña: ‘Richard Carapaz es un ciclista ganador’

LEA TAMBIÉN

Víctor Hugo Peña es un exciclista colombiano, que actualmente se destaca como comentarista en la cadena ESPN. Como ciclista profesional ganó una etapa en el Giro de Italia en el 2000 y vistió el ‘maillot’ amarillo de líder del Tour de Francia en la edición 2003. Fue el primer deportista de su país en lograrlo.

¿Cómo tomar el debut de Richard Carapaz en el Tour de Francia?

Es una presencia histórica que los ecuatorianos deben valorar, sin importar la posición final. El problema es que en Latinoamérica somos muy triunfalistas y como Richard ya ganó el Giro de Italia, ahora la gente querrá que gane todo. El ciclismo no es como la Fórmula 1, que el carro que ganó el domingo puede repetir una semana después. El ciclismo es cambiante y haber ganado el Giro no garantiza que va a ganar en todas las carreras

a las que vaya.



¿El Tour de este año tiene ocho etapas de montaña. Es un recorrido que le favorece a Carapaz?

Es un escalador, y la etapa contrarreloj en la montaña será ideal para él. Pero el aficionado debe entender que el ciclista pone sus condiciones y talento, y es el director deportivo el que decide qué se hace en la carretera. Más allá de lo que Richard quiera es lo que el equipo pretende hacer. Ineos, abiertamente ha dicho que va con Egan Bernal como líder, y un ciclista que le va a acompañar como Richard, que estará un poco a la sombra o quien actúe como primer escudero. Si llega el momento que Egan pueda desfallecer y Richard está bien, puede reemplazarlo.



¿Carapaz es un colíder o debe trabajar para Bernal?

Es un poco complicado el tema. En un equipo de ciclismo hay un director deportivo que da las órdenes, más allá de la aspiración de un ciclista. Si no acata las disposiciones, el próximo año no tiene contrato o no le llevan a las otras carreras porque no confían en él. Egan Bernal es el campeón del Tour de Francia y saldrá como número 1, pero eso no quiere decir que si se queda, Richard debe seguirlo. Si en una situación de carrera Richard es el mejor colocado del equipo, no pueden decirle que pare porque el líder es Egan. Eso

no funciona así.



Carapaz quería estar en su mejor nivel el 3 de octubre, en el inicio del Giro. ¿Este cambio de planes le puede afectar?

Los corredores jóvenes, menores de 27 años, no tienen problemas; rápidamente se adaptan a los cambios, no creo que vaya a ser un inconveniente para él. Por ahí podrían tener algún efecto los dos o tres primeros días y luego comenzará a entrar en forma.

¿Lo considera un ci­clista muy fuerte en la parte mental?

Richard Carapaz es un ciclista ganador. Es fuerte mentalmente; además de contar con una gran condición física. El plus mayor que hoy tiene es que ya ganó una carrera grande (Giro de Italia en 2019), ya sabe lo que es estar entre los mejores del mundo. Esa condición le da una confianza importante frente a quien no lo ha hecho; en momentos de definición de una etapa, un ciclista puede estar bien física y mentalmente, pero si no sabe cómo ganar, todo se queda ahí.



¿Cómo interpretar los cambios que hizo el Ineos, apostó por Bernal y Carapaz y dejó fuera a dos excampeones del Tour, como Froome y Thomas?

No sabemos la estrategia del equipo, tampoco se puede descartar a Pavel Sivakov, otro ciclista con talento, joven como Egan. Son tres corredores que tienen oportunidad importante de ganar el Tour. Para Chris Froome y Geraint Thomas no fue fácil reconocer que no estaban en condiciones.



Para Ecuador es histórica esta etapa de Richard Carapaz y que otros cuatro ciclistas ya tomen parte en Grandes Vueltas en Europa. ¿Cómo ven en Colombia esos progresos?

Es el resultado de la evolución del ciclismo ecuatoriano. Ellos han sabido aprovechar muy bien su oportunidad. El ciclismo europeo es competitivo por la cercanía. Los ciclistas pasan las fronteras y compiten en Bélgica, Francia, Italia, España y tienen un alto nivel. Ojalá se pudieran hacer más carreras en Colombia y en Ecuador, también en Panamá y Venezuela; que estos cuatro países crezcan en su nivel y proyecten otros ciclistas. Juan Carlos Rosero, Pedro Rodríguez y Héctor Chiles fueron corredores con condiciones de ir a Europa.



Hace 17 años usted fue líder del Tour de Francia. ¿Dónde guarda esa camiseta amarilla?

En mi casa, es mi gran trofeo. Es un recuerdo imborrable de mi carrera. Cada vez que se corre el Tour me siento orgulloso de haber sido parte de ese evento importante en algún momento de la vida.