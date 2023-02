Víctor Figueroa, excapitán de Aucas, jugará en el Cuniburo

El mediocampista argentino Víctor Figueroa, de 39 años, es el capitán y el segundo jugador con más minutos en la temporada. Foto: Aucas

Redacción Deportes (D)

El argentino Víctor Figueroa, quien levantó el primer trofeo de campeón de la Serie A de Aucas, continuará su carrera en el fútbol ecuatoriano.

El 'Negro', de 39 años, formará parte del Cuniburo, equipo que se estrenará en la Serie A del fútbol ecuatoriano en la temporada 2023.

Aucas descartó a Víctor Figueroa para esta temporada, pese a que el argentino fue uno de los mejores jugadores en su histórica campaña en el título.

Víctor Figueroa dijo que esperaba, al menos, una llamada para informarle que no seguía, algo que no ocurrió. Sin embargo, expresó que no guarda rencor a los dirigentes.

El argentino aceptó la propuesta del 'Cuni' porque el equipo está en Pichincha, donde estudian sus hijos y se siente a gusto con su esposa.

"Es de nuestro agrado informar la flamante incorporación del 2023. Víctor, con su experiencia, aportará al proyecto de nuestro club", difundió el Cuniburo en sus redes sociales.

Tenía opciones de vincularse al Deportivo Cuenca, que necesita de un jugador con gol y que conduzca el medio campo.

Víctor Figueroa le tomó cariño a Quito y a su cultura. En las calles, los hinchas de Aucas lo reconocen y le felicitan por su desempeño y sus goles en la anterior temporada.

Víctor Figueroa brilló en Aucas

Víctor Figueroa llegó al equipo oriental a mediados del 2019 desde Newell's Old Boys de Argentina. Se convirtió en un líder y figura para sus compañeros e hinchas.

Según Transfermarkt, entre LigaPro, Copa Ecuador y Copa Sudamericana, Víctor Figueroa jugó con Aucas 117 partidos, anotó 36 goles y entregó 38 asistencias. Recibió 24 tarjetas amarillas y salió expulsado una vez por una doble tarjeta.

Su paso por Aucas será recordado por ser el conductor del equipo que en el 2022 se proclamó como campeón de la LigaPro tras ganarle a Barcelona con un marcador global de 1-0.