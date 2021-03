El vicepresidente de la Juventus niega la salida de Cristiano Ronaldo 

El checo Pavel Nedved, vicepresidente del Juventus, aseguró este miércoles que el portugués Cristiano Ronaldo "no se toca" y subrayó que tiene contrato con el equipo italiano hasta 2022, al ser preguntado sobre una posible salida del luso el próximo verano.

"Cristiano para mí no se toca, tiene contrato hasta el 30 de junio de 2022 y se va a quedar. Lo que pasará después ya lo veremos. Tanto a nivel técnico como de imagen nos ha dado un empuje hacia el Olimpo del fútbol", dijo Nedved en una entrevista a "DAZN", recogida por los principales medios italianos.



"A nivel técnico no se le puede decir nada, ha marcado más de cien goles en 120 partidos, nos ha liderado en la Liga de Campeones. Es un chico muy simple pese a que desde fuera pueda parecer distinto. Es el prototipo del jugador moderno, con un talento inmenso y con muchísimo trabajo ha alcanzado objetivos increíbles", agregó.



La crisis del Juventus, que fue eliminado en los octavos de la Liga de Campeones por el Oporto y que está a diez puntos del liderato en la Serie A, a un paso de ceder el cetro de campeón de Italia al Inter de Milán, ha alimentado los rumores sobre una posible salida de Cristiano al acabar la temporada.



El luso escribió recientemente en Instagram que solo piensa en acabar al máximo la temporada en el Juventus y en la selección portuguesa, pero no habló explícitamente de su futuro a largo plazo.



El francés Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, reconoció recientemente que el regreso de Cristiano a Madrid "puede darse" y recordó la leyenda forjada por CR7 en el conjunto madridista.



En la entrevista, Nedved también habló del argentino Paulo Dybala, que este año solo ha podido jugar 16 partidos y que sigue de baja por una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda.



"Le echamos de menos. Creo que este año no ha jugado más de 800 minutos, son muy pocos. Su presencia nos garantizaría otras opciones ofensivas y goles que obviamente echamos de menos. Tiene un contrato para otro año", dijo.



El vicepresidente del Juventus también confirmó al "cien por cien" la continuidad de Andrea Pirlo en el banquillo, pese a que varias informaciones de los medios italianos hablaran recientemente de un posible regreso de Massimiliano Allegri.