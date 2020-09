El vicepresidente de Emelec está preocupado por el rendimiento del equipo en la LigaPro

LEA TAMBIÉN

El empate de Emelec ante Independiente del Valle, el pasado 6 de septiembre, dejó un sinsabor al vicepresidente de Emelec, Edmundo Béjar. El directivo reconoció su preocupación por los malos resultados del club desde el retorno al campeonato nacional.

“Como vicepresidente estoy preocupado, es mi opinión personal, porque no esperaba que se den estos resultados”, dijo el directivo a este Diario. Los principales de Emelec no se han reunido para analizar la situación.



Béjar analizó el juego ante los ‘Rayados’ y lamentó que su equipo no haya mantenido el buen nivel que mostró en el primer tiempo. Sin embargo, dice haber visto una mejoría con respecto a los partidos previos.



“En general el equipo mejoro pero debe seguir mejorando. Un plantel con la jerarquía de Emelec, con los jugadores de categoría que tiene y la inversión que se hizo, no puede estar en la posición en la que está”, dijo el directivo.



Según su criterio, las derrotas y empates en los últimos minutos ocasionaron una “falta de confianza” en los deportistas, respecto de sus propias aptitudes. Emelec marcha en la duodécima casilla, con 11 puntos.



“Hay que recuperarse, personalmente considero que (Ismael Rescalvo) es un buen DT y la plantilla de jugadores es muy buena. Lastimosamente no se refleja el equipo que se ha armado”, dijo Béjar.



Es consciente de que matemáticamente es imposible pelear por el primer lugar, por eso espera que exista una mejoría para la segunda etapa, pese a que el club ya no puede inscribir a refuerzos para esa parte del torneo.



“El enfoque es mejorar en la segunda etapa, hace tres fechas supimos que no clasificaríamos (a la final). Más que paciencia a la afición hay que pedirle confianza de que todo va a mejorar. Hay que entender que es un equipo nuevo, el recambio nos ha costado”, dijo.