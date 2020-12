Marlon ‘Chito’ Vera se enfrenta a José Aldo, en el octágono de Las Vegas

Hoy desde otro ángulo! #UFCVegas17



ESTELARES 7 PM ET 🇺🇸 / 7 PM 🇪🇨 / 6 PM 🇲🇽 / 9 PM 🇦🇷 / 1 AM 🇪🇸



PRELIMS 4 PM ET 🇺🇸 / 4 PM 🇪🇨 / 3 PM 🇲🇽 / 6 PM 🇦🇷 / 10 OPM 🇪🇸 pic.twitter.com/93LmgooT35