Marlon 'Chito' Vera da el peso y promete que se bailará cumbia chonera en UFC Argentina con un triunfo ante Cannetti

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El ecuatoriano Marlon 'Chito' Vera y el argentino Guido 'Ninja' Cannetti marcaron 135,5 libras en el pesaje oficial de este viernes 16 de noviembre del 2018, un día antes de su combate en la cartelera estelar del UFC Argentina en Buenos Aires.

Superada la balanza, ambos deportistas se verán frente a frente en el Estadio Parque Roca, la noche del sábado 17 de noviembre, como parte del evento que encabezan Neil Magny (Estados Unidos) y Santiago Ponzinibbio (Argentina).

"Chito Vera hace peso como un campeón... Gracias a todos por un gran campo de entrenamiento" confirmó el entrenador Colin Oyama en su cuenta de Instagram.



En su cuenta de Twitter, el deportista tricolor, oriundo de Chone, aseguró que se bailará la cumbia chonera.





Lleno de energía y motivación! Gracias a todos por el apoyo y cariño, el sábado se baila la cumbia Chonera — Chito Vera (@chitoveraUFC) 15 de noviembre de 2018



​Días antes, las declaraciones previas de ambos atletas no fueron precisamente amistosas. Por eso, los careos entre los dos fueron bastante 'calientes'.







El deportista ecuatoriano, de 25 años y oriundo de Chone, llega a este enfrentamiento con un récord profesional de 11 victorias, 5 derrotas y un empate (11-5-1). En su última presentación derrotó en septiembre al chino Wuliji Buren por nocaut.



El local 'Ninja' Canetti, de 38 años, tiene un récord de 8 victorias y 3 derrotas (8-3-0). Se trata de un temible artista marcial, con patadas muy pontentes, que en mayo salió victorioso ante el chileno Diego Rivas en el UFC que se realizó en Santiago.





CHITO TIENE SU PÚBLICO 🇪🇨#UFCxFOX | @wqueijeiro dialogó con la gente que aguarda por su foto en las letras y se encontró con hinchas ecuatorianos de Marlon Vera. pic.twitter.com/vma3gph5oE — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 16 de noviembre de 2018



El evento se podrá observar por la cadena Fox Sports 2.



A continuación la cartelera oficial:



Neil Magny vs. Santiago Ponzinibbio (combate estelar)



Rountree Jr vs. Johnny Walker



Jared Cannonier v.s Alessio Di Chirico



Guido Cannetti vs. Marlon Chito Vera



Cynthia Calvillo vs. Poliana Botelho



Cezar Ferreira vs. Tom Breese



Enrique Barzola vs. Nad Narimani



Michel Prazeres vs. Bartosz Fabinski



Claudio Puelles vs. Devin Powell