¿Dónde ver y cómo será el campeonato ecuatoriano de fútbol en los próximos cinco meses?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El campeonato ecuatoriano de fútbol se retomará este 14 de agosto de 2020, tras la aprobación del Comité Operaciones de Emergencia (COE) Nacional. Los clubes y la LigaPro realizan campañas en redes sociales, para evitar que los hinchas realicen banderazos y aglomeraciones, que trastoquen la planificación establecida.

Para adaptarse a las condiciones actuales de la emergencia sanitaria, derivada del covid-19, la LigaPro tuvo que reformar su calendario, respecto de lo que habían presentado a inicios de año.



La intención es reducir, durante las cuatro primeras fechas, el paso de los futbolistas y demás involucrados en el torneo, por los aeropuertos del país. Más allá de eso, la intención de la LigaPro es respetar la fecha de finalización del campeonato, prevista para el 15 de diciembre.



Estas son algunas de las cosas a considerar, para el retorno del fútbol:



Fecha de reanudación: El torneo se volverá a jugar este viernes 14 de agosto, con los seis partidos que quedaron pendientes de la quinta fecha. Esta primera jornada se disputará entre el viernes y el domingo.



Días en que se jugará: Desde el 14 de agosto hasta el 4 de septiembre, se jugarán dos fechas del torneo por semana. Con esto, habrá fútbol los días viernes, sábado, domingo, martes y miércoles. Los días lunes y jueves quedarán libres para el descanso de los clubes y para que sesionen las comisiones pertinentes de la FEF y LigaPro. A partir de la fecha mencionada, se retomará la programación de una fecha por semana.



Sistema de campeonato: Pese las condiciones de la emergencia, los clubes acordaron mantener el sistema de torneo, compuesto por dos etapas de 15 fechas, de todos contra todos y una posible final.

Fechas a disputarse: Con el actual sistema de torneo, faltan por disputarse 26 fechas, contando la quinta jornada, que quedó inclusa debido a la suspensión de la LigaPro, a causa del covid-19.



Partidos que faltan: Son 208 los juegos que faltan por disputarse, incluyendo las posibles finales de ida y vuelta para definir al campeón de la temporada.



Transmisión de partidos: El campeonato nacional será transmitido por la cadena GolTV, al igual que ocurría hasta antes de la paralización. El canal está disponible en todas las operadoras de televisión pagada.



¿Se lo puede ver en bares?: No. El COE Nacional todavía no ha aprobado los protocolos de reapertura de bares y discotecas. En ciudades como Guayaquil, Samborondón y Quito, están prohibidas las reuniones sociales.



Asistencia de hinchas: Los partidos se disputarán sin público, tal como lo acordaron la LigaPro y el COE Nacional. Los estadios únicamente recibirán a los miembros de los clubes, árbitros, delegados de control, personal de salud. Serán máximo 224 personas.



Controles médicos: Todas las personas que asistirán al estadio deberán realizarse los exámenes de covid-19, con 24 horas de antelación. Las personas que den positivo serán aisladas.



En caso de haber varios positivos: Los clubes que tengan menos de siete jugadores con resultado negativo no podrán actuar en sus partidos, y perderán los puntos, según el reglamento aprobado por la LigaPro.