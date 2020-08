El velocista Álex Quiñónez sigue sin poder viajar a Europa

LEA TAMBIÉN

El pasaporte oficial no sirvió. Los atletas Álex Quiñónez y Anahí Suárez no pudieron viajar al centro de entrenamiento de Jamor (Portugal) el sábado pasado. La aerolínea no los quiso embarcar por falta dela visa Schengen.

La semana pasada, los dos atletas recibieron un pasaporte oficial para poder viajar sin visa, pero la aerolínea no aceptó el documento.

“Los esperábamos el domingo, pero no pudieron salir de Quito. El miércoles 5 de agosto habrá una reunión para ver cómo se puede solucionar”, dijo desde Portugal el entrenador Nelson Gutiérrez, que está al frente de la selección nacional de atletismo de velocidad.



El profesional viajó el 21 de julio junto con la atleta Ángela Tenorio. Quiñónez y Suárez no tienen su visa vigente y las gestiones consulares de los países europeos no se han regularizado. El pasaporte oficial fue una alternativa que decidió la Secretaría del Deporte y la Cancillería. Sin embargo, el documento no fue suficiente.



“Los chicos tienen algunos eventos europeos. Los clubes, Barcelona (España) al que pertenece Álex, y Benfica (Portugal), de Anahí, han enviado documentación para confirmar que se tratan de atletas de alto rendimiento”.

El entrenador Nelson Gutiérrez quiere hacer evaluación de la condición física de los dos atletas para completar su preparación de cara a los eventos deportivos.



Ángela Tenorio ya tendrá su primer evento el próximo 20 de agosto. La atleta de Lago Agrio espera lograr su clasificación a los Juegos Olímpicos este año, en Europa. Anahí Suárez tiene previsto buscar la marca para Tokio en diciembre en el Campeonato Nacional que se realizará en Cuenca.



Álex Quiñónez, quien se encuentra clasificado a Juegos Olímpicos, está a la espera de la confirmación de fechas de la Liga Diamante. Se han cancelado varias competencias por la pandemia. Iría a la de Estocolmo.