En Vélez confirman que la salud de Alexander Domínguez ha mejorado

La dirigencia de Vélez Sarsfield de Argentina desmintió el rumor sobre la salud del golero ecuatoriano Alexander Domínguez. En las redes sociales se especulaba que el esmeraldeño presentaba síntomas de coronavirus.

A través de un comunicado oficial, publicado en las cuentas del club, las autoridades aclararon la situación de 'Dida'. El exjugador de Liga de Quito llegó a los entrenamientos del jueves 12 de marzo con un cuadro fibril. Por esta situación tuvo que regresar de inmediato a su casa, donde guardó reposo durante un día.

Actualmente se encuentra bajo monitoreo permanente y se descarta cualquier síntoma referente al covid-19.

🔵 Alex Dominguez se presentó con fiebre al entrenamiento en el día de ayer. En virtud de las recomendaciones detalladas por el Departamento Médico de #Vélez se decidió enviarlo a su casa.



Actualmente el arquero presenta buena evolución, sin fiebre y bajo monitoreo permanente. pic.twitter.com/gKJBRStc44 — Vélez Sarsfield (@Velez) March 13, 2020

Estaba previsto que regresara a los entrenamientos junto al resto de la plantilla. Pero se espera que esté sin ninguna enfermedad.

"Le dije al cuerpo técnico que estaba con gripe. Me revisaron en el departamento médico del club y me mandaron medicamentos y a la casa. Han estado todo el tiempo pendientes de mi. Anoche me llamaron y me dijeron que no presente. No me han mandado a hacer exámenes específicos", dijo el arquero del cuadro de Liniers.

Domínguez aseguró que son medidas de prevención. No se ha acercado a sus compañeros, pero está fuera de riesgo.

"Me he quedado en casa como precaución. No he tenido contacto con mis compañeros. Pero estoy tranquilo. Gracias a Dios no es nada de esa enfermedad. El equipo juega a puertas cerradas con Independiente de Avellaneda (el sábado 14 de marzo) y ya el domingo volveré a estar con mis compañeros", dijo el golero en la emisora Área Deportiva.

Sobre su los contactos que tuvo de parte del cuerpo técnico de Jordi Cruyff, aseguró que conversó con el nuevo preparador de arqueros. Pero no le han confirmado si será o no llamado a la Tri.

El contacto se produjo durante el duelo entre Aucas y Vélez Sarsfield, por la Copa Sudamericana.