Antonio Valencia eligió a la Liga MX por el idioma y por recomendación del 'Chicharito' Hernández

Antonio Valencia vive una nueva experiencia en el exterior. A través de sus redes sociales ha publicado varias fotografías de cómo es su vida en México y cómo son los entrenamientos en el Querétaro FC, club en el que ya se proyecta para ser titular, después de que fuera considerado el fichaje estelar de la liga de ese país, para la temporada 2020.

En una entrevista con la cadena internacional FOX Sports reveló cuáles fueron las razones por las que se decidió por fichar por un club de la Liga MX y no por lo de la MLS de Estados Unidos.

“Me han dicho que es una liga competitiva, me decidí por el idioma, la gente, la comida. Y bueno, estamos bien aquí, esperando que todo salga perfecto. El 'Chicharito' (Javier Hernández) me ha dicho que es un país maravilloso”, apuntó Valencia.



El excapitán de la Selección de Ecuador también aseguró que le pareció extraño que no haya descensos ni ascensos, decisión que tomaron los directivos de la Liga MX en este 2020 por los estragos económicos generados por la pandemia.

"Bueno, se me hizo un poco extraño que no haya descensos. Pero bueno, son leyes que ponen los directivos y hay que respetar”, dijo el mediocampista.



Valencia reconoció el estatus que le han dado en el club, tras ser el fichaje más sonado en ese país, en el cierre del 2020. Esto lo obliga a demostrar su nivel y a "ponerse el overol".



“Yo estoy consciente de que tengo que venir a hacer un buen trabajo, a ponerme el overol y luchar por este equipo. Agradezco al entrenador (Héctor Altamirano) y a los directivos que confiaron en mí, entonces tengo que tratar de hacer un buen trabajo”, reconoció el 'Toño'.