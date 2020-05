Antonio Valencia critica a Francisco Egas, presidente de la FEF, y dice que no sabe llegarle al futbolista

LEA TAMBIÉN

Antonio Valencia, jugador de Liga de Quito, criticó el accionar de Francisco Egas como presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y afirmó que está pagando las consecuencias de intentar dañar su imagen con el escándalo del 'Piso 17'.

El volante de la 'U' realizó estas declaraciones en un Instagram Live con su excompañero de Selección, Jéfferson Montero. "Te digo la verdad. Lo que se hace mal en la tierra, aquí mismo se paga. Es terrible lo que este individuo (Francisco Egas) nos hizo después de la Copa América, a jugadores que hicieron mucho por el país".



Según anunció la FEF tras el torneo de selecciones en Brasil, un grupo de seis futbolistas supuestamente consumió bebidas alcohólicas en el hotel donde concentró la Tricolor, tras empatar 1-1 con Japón en la Copa América 2019, resultado que dejó eliminado a Ecuador.



Valencia fue uno de los jugadores que recibió una sanción, por lo que no fue tomado en cuenta en los siguientes partidos de La Tri, al mando del entrenador interino Jorge Célico. Sin embargo, antes de la paralización del fútbol, el nuevo timonel del combinado nacional, Jordi Cruyff, mencionó que le gustaría contar con el volante 'albo' en la convocatoria.



“El tipo es muy mala persona y mira cómo lo está pagando. Sus propios compañeros están en su contra. Se merece esto por ser una mala persona, su propia gente lo está sacando”, agregó el futbolista, refiriéndose al intento de destituir a Egas como presidente de la FEF, decisión impulsada seis integrantes del Directorio para ubicar en su reemplazo a su vicepresidente Jaime Estrada.



El mediocampista de 34 años reiteró que Egas intentó dañar su imagen. Además, afirmó que el directivo no tiene la capacidad para estar a cargo de la Federación. “Una persona así no puede ser presidente. No tiene conexión con los jugadores. La FEF no puede ser manejada por este tipo".



El jugador reiteró su versión del incidente ocurrido en el hotel de Belo Horizonte, motivo que levantó la polémica en el fútbol ecuatoriano. “En mi habitación estuvieron jugadores que no se toman ni una cerveza, tú los conoces hermano (a Jéfferson Montero), no te voy a decir los nombres. Estuvimos riéndonos", explicó.



De igual forma, comparó el hecho con una experiencia similar, ocurrida después del partido amistoso contra Portugal, el 6 de febrero del 2013, cuando eran dirigidos por el colombiano Reinaldo Rueda.



“Yo me acuerdo que después de ese partido me amanecí con (Christian) 'Chucho' Benítez y dos compañeros más. Estuvimos conversando, riendo, hablando del partido, de muchas cosas más. En la habitación de al lado estaban directivos y no pasó nada”, finalizó el volante 'albo'.