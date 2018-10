Valencia y Erazo dejaron el hotel de concentración

LEA TAMBIÉN

Enner Valencia y Frickson Erazo cumplieron ayer (13 de octubre del 2018) su último entrenamiento con la Selección y luego fueron al hotel de concentración de la Tricolor para retirar sus pertenencias y dirigirse hasta el aeropuerto de Doha.

Los dos salieron de la concentración tricolor tras ser expulsados en el juego del pasado viernes ante Catar en el estadio Al Sadd.



Erazo vio la roja por doble amonestación: el árbitro jordano Makhadmeh Adham le sacó amarilla por reclamos primero y luego, en el minuto 79, le mostró la segunda por una falta al borde del área.



En cambio, ‘Superman’ Valencia fue expulsado directamente tras reclamar de forma airada un supuesto penal en el último minuto del juego en el que Ecuador perdió por 4-3. Dos de los tres tantos ecuatorianos fueron anotados por el delantero, que incluso llevó la cinta de capitán.



Erazo, Valencia y el golero Alexander Domínguez eran los jugadores más experimentados en la comitiva que partió el pasado lunes hacia la península arábiga para afrontar el duelo ante los cataríes y el partido ante Omán.

Automotivación y mayor compromiso



La delegación tricolor quedó afectada luego de la sorpresiva derrota ante el combinado que será anfitrión del Mundial 2022.



Ayer los jugadores realizaron un entrenamiento en las canchas de la Aspire Academy, un centro de formación de nuevos talentos, ubicado muy cerca del Alziziyah Boutique Hotel, donde el equipo se encuentra alojado.



Los jugadores que actuaron en el partido del viernes tuvieron una actividad más ligera. No así quienes no actuaron o tuvieron pocos minutos como Joao Plata, Luis Caicedo, Hamilton Piedra.



El golero Domínguez, quien milita en el Vélez Sarsfield de Argentina, reconoció el dolor del grupo por la sorprendente caída ante Catar. “Esta clase de derrotas siempre nos dejan enseñanzas. Fue un mal partido del equipo y tenemos que levantarnos y mostrar nuestra mejor cara para el próximo juego”, declaró en radio La Red.



La caída del viernes modificó algunos conceptos en el equipo y en el cuerpo técnico. El presidente de la delegación, Carlos Villacís, que ayer tenía previsto regresar al país, dejó claro un mensaje para el ‘Bolillo’ Gómez: en los siguientes partidos, Ecuador ya no puede experimentar.



“El largo viaje afectó al equipo, pero también la inclusión de jóvenes con poca experiencia nos costó”, se lamentaba después del partido el directivo.Villacís y otros dirigentes como Pepe Miguel Mosquera tuvieron en la noche del viernes una cena de confraternidad con las autoridades del fútbol catarí. Dicho país mantiene alianzas con la Ecuafútbol para el mejoramiento de su fútbol.



Ecuador se enfoca en su partido ante Omán. Este se jugará el martes a las 10:30, en el estadio Abdullah Bin Khalifa de Doha.

La presentación en falso de la Tricolor ante Catar pudiera generar cambios. José Cevallos y Carlos Gruezo estarían en lugar de Jhegson Méndez y Alan Franco, quienes no tuvieron una buena participación en el juego del viernes. Miller Bolaños y Stiven Plaza pudieran comandar el ataque del cuadro tricolor.