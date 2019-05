El Valencia festeja su centenario ganando la Copa del Rey al Barcelona

LEA TAMBIÉN

El Valencia ganó este sábado 25 de mayo de 2019 su octava Copa del Rey para festejar a lo grande su centenario, venciendo 2-1 al Barcelona, vigente cuádruple campeón, que se quedó sin el doblete Liga-Copa, tras su dolorosa eliminación en la Liga de Campeones.

El francés Kevin Gameiro aprovechó un pase de José Luis Gayá para abrir el marcador (22), Rodrigo Moreno hizo el 2-0 (33) y Leo Messi recortó distancias (73), pero sin poder evitar que el trofeo fuera a las manos del Valencia, once años después de que lo levantara por última vez.



El Valencia sorprendió a un Barcelona, que no pudo ganar su quinta Copa consecutiva, un récord que nadie ha conseguido hasta ahora en los 117 años de historia del trofeo.



Eliminado de forma dolorosa en semifinales de la 'Champions', esta derrota viene a echar sal a una herida que los azulgranas querían cerrar levantando su 31ª Copa del Rey para acabar el año con un doblete Liga-Copa, que se desvaneció sobre el césped del Benito Villamarín de Sevilla.



La derrota supone también un duro golpe para el técnico azulgrana, Ernesto Valverde, continuamente preguntado en las últimas semanas por su continuidad y que el viernes recibía el apoyo público de Leo Messi, aunque este sábado no encontró el camino de la victoria.



Empezó dominando el equipo azulgrana ante un Valencia que esperaba atrás para luego salir en velocidad al contraataque, su mejor arma.



El equipo valenciano pudo ponerse por delante cuando un error de Clément Lenglet, dejó solo a Rodrigo ante el meta Jasper Cillessen al que regateó para soltar un disparo que sacó Gerard Piqué bajo los palos (5).



Tras el susto, el Barça siguió controlando el balón, pero con escasa profundidad, hasta que llegó el primero gol del Valencia.



Cambio de tendencia



José Luis Gayá puso un balón desde la izquierda al centro del área, Gameiro controló, recortó y disparó al fondo de las redes azulgranas (22).



El gol marcó un cambio de tendencia en el partido, con un Barça más impreciso, mientras el Valencia, hasta entonces muy metido atrás dio un paso adelante.



Otra acción en velocidad acabó con una cabalgada de Carlos Soler por la banda derecha para centrar al segundo palo, donde cabeceó Rodrigo Moreno para hacer el 2-0 (33).



Con el equipo por detrás en el marcador, Leo Messi empezó a multiplicarse para tratar de impulsar a sus compañeros y al filo del descanso soltaba un disparo que obligaba a estirarse a Jaume Doménech (45) quien respondió después a otro remate de Ivan Rakitic (45+1).



Volvió el Barça del descanso con otra cara, el técnico Ernesto Valverde metió músculo y velocidad con las entradas de Arturo Vidal y Malcom por Arthur y Nelson Semedo y el equipo azulgrana empezó a presionar más arriba la salida del Valencia.



Messi lidera la reacción



El Valencia estuvo a punto de hacer el tercero en un disparo desde la frontal de Gonçalo Guedes que se fue algo desviado (49), pero pronto respondió el Barça, que seguía teniendo el control del balón, pero ahora moviéndose con más velocidad y profundidad.



Una internada de Messi en el área por la derecha acabó con un disparo cruzado que se estrelló en el segundo palo y el rechace lo mandó fuera Arturo Vidal (56).



El Valencia empezó a sufrir ante la presión de los azulgranas, a lo que se unió la lesión de su capitán y catalizador del juego Dani Parejo (64), que dejó su sitio a Geoffrey Kondogbia.



Un disparo fuera de Piqué (71) , dio paso al gol de Messi al rematar solo en boca de gol un rechace de Doménech a un cabezazo de Lenglet (73).



El tanto dio alas a los azulgranas frente a un Valencia que se pasó el último cuarto de hora achicando balones ante las acometidas rivales, aunque lograría sostener el resultado para llevarse la victoria y la Copa.