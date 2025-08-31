El US Open se lleva a cabo en Nueva York, Estados Unidos, y ya se encuentra en la fase de octavos de final. Dos fases antes, sin embargo, un hecho fuera de las canchas llamó la atención y se viralizó en redes sociales después de que un empresario le arrebatará un regalo a un niño en el duelo entre Karen Kachanov y Kamil Majchrzak.

Tras haber superado la primera ronda del torneo de tenis, el polaco Majchrzak fue emparejado con Kachanov en la siguiente fase. En su compromiso, el primero se impuso en un compromiso de cinco sets por 3-2.

Los dos primeros sets del partido fueron para Khachanov, sin embargo, a partir del tercero se llevó a cabo la remontada de Majchrzak. Tras caer por parciales de 6-2 y 7-6, se impuso con otros de 6-4, 7-5 y 7-6.

Una vez que finalizó el compromiso ante su rival ruso, el tenista se condujo hacia los presente en las tribunas. Allí, este firmó autógrafos, pelotas y entregó presentes. Parte de su indumentaria fue dirigida para un infante, sin embargo, esta no tuvo el destinatario correcto.

¿Qué pasó con el regalo de Majchrzak en el US Open?

La imagen ganó relevancia dado a que fue captada durante la transmisión del compromiso. Tras autografiar una pelota, Majchrzak se quito su gorra, la firmó y la extendió para entregársela a un niño, sin embargo, antes de que este la tome, un adulto se cruzó en medio y se hizo con ella.

Tras lo suscitado, el joven aficionado se dirigió hacia quien había tomado el gorro, sin embargo, fue ignorado. Este le pidió a un acompañante que guardase el accesorio y, únicamente, le alcanzó el bolígrafo con el que se firmó la prenda y que aún no se lo devolvían.

Nothing is more disgusting than a child bully.

He is Piotr Szczerek, the owner of the Polish Drogbruk company, stealing the cap of Kamil Majchrzak during the US open.

Disgusting people. pic.twitter.com/jG3KIRh3dU — Roberto A. Arrucha (@Arrucha) August 30, 2025

Después de haber sido captado, el hincha que le arrebató la prenda al infante fue identificado como Piotr Szczerek, empresario polaco y CEO de Drogbruk, empresa de pavimentación. A raíz del evento, a su vez, Szcerek también fue objetivo de críticas en redes.

Kamil Majchrzak se reunió con el niño

Al darse cuenta de lo ocurrido, el tenista Kamil Majchrzak se pronunció por medio de sus redes sociales y solicitó ayuda a sus seguidores para localizar al niño. Este señaló que no notó la acción al momento en el que se dio, pero buscaba solucionar lo ocurrido.

Una vez que el tenista encontró al aficionado, este le dio un nuevo regalo. A su vez, también hizo público el encuentro.

El polaco llegó hasta la tercera ronda del US Open y no pudo clasificarse hacia los octavos de final. Tras un set ante Leandro Riede, una lesión lo obligó a retirarse del partido y de la competencia.