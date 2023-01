Urán respondió a Carapaz y dijo que hay que correr sin egoísmo

El ciclista colombiano Rigoberto Urán. Foto tomada del Twitter del deportista

Redacción Deportes (D)

El colombiano Rigoberto Urán salió al frente de las declaraciones del ecuatoriano Richard Carapaz, quien dijo que al equipo estadounidense EF Education-EasyPost, le faltaba un líder.

“Soy el número uno del EF. Creo que al equipo le faltaba un líder como tal, tenía esa falencia y ahora al tener claridad en eso sabemos por dónde vamos", dijo Carapaz el pasado 19 de enero en la presentación del equipo, en Quito.

Urán lideró al EF Education-Easy Post en los últimos dos años. Con el equipo, el ciclista colombiano ganó una etapa de la Vuelta a Suiza en el 2021 y otra de la Vuelta a España, en el 2022.

Al ser consultado por las declaraciones de 'Richi', Urán fue claro. “Richard es campeón olímpico, es un corredor muy joven. Aquí lo más importante son los resultados del equipo, aquí no se puede correr con egoísmo, sé dónde está mi lugar, sé hasta dónde puedo llegar".

El Toro de Urrao, como es conocido el deportista, agregó que todos saben de su responsabilidad en el equipo. "Obviamente, cada uno tiene su responsabilidad".

Según la planificación del calendario, Carapaz será el número uno del equipo en el Tour de Francia. En cambio, Urán será el líder en el Giro de Italia.

"El equipo me da la oportunidad de estar en el Giro y ojalá llegué bien, que no me enferme y no me caiga, y todos ustedes recen para que me vaya muy bien por allá”, dijo el colombiano.

Carapaz, en Ecuador

'La Locomotora del Carchi' se alista para participar en el Campeonato Nacional de Ruta de Ecuador, entre el 10 y el 12 de febrero del 2023.

Será acompañado por sus compañeros de equipo, los también ecuatorianos Jonathan Caicedo y Alexander Cepeda. También habrá otros deportistas de alto rendimiento.

Con esta competencia, el ecuatoriano iniciará su calendario de competencias.

'Richi' dijo que espera que él o sus compañeros ganen el título, donde será la principal atracción.

Esa fecha se eligió para facilidad de la mayoría de ciclistas que compiten en elencos profesionales, sobre todo en Europa.

También estarán los ciclistas principales de los equipos continentales de Ecuador: Movistar Best PC y Team Banco Guayaquil.

Visita nuestros portales: