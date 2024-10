Cumbayá y Universidad Católica se midieron en el inicio de la décima fecha de la segunda etapa de la Liga Pro. La escuadra celeste tenía la oportunidad de poner presión a los candidatos a ganar la ronda, pero no consiguió vencer a uno de los clubes que pelean por mantener la categoría.

Este viernes 18 de octubre del 2024, a las 14:30, el conjunto camaratta se enfrentó a los del valle en Latacunga debido a que en el Olímpico de Atahualpa de Quito se llevará a cabo un espectáculo musical. Para aquel choque, el Cumbayá hizo de local, mientras que el ‘Trencito Azul’ hizo de visitante y jugó con su uniforme alterno.

Más noticias:

Para el choque, la Universidad Católica llegó en el tercer puesto de la tabla de posiciones de la segunda etapa con 16 puntos. Por su parte, la escuadra rival arribó en la última posición de la ronda con tan solo cuatro puntos.

El cotejo entre el plantel universitario y el conjunto blanquiverde no solo tenía un alta incidencia a nivel de la vigente etapa, sino dentro de la tabla acumulada. Cumbayá estaba, y se mantuvo, penúltimo en aquel escalafón; la Católica, que tampoco dejó el cuarto lugar, pelea por ingresar a la Copa Libertadores.

Universidad Católica pegó primero, pero no sostuvo el resultado

Los celestes se pusieron por delante en el compromiso en los primeros instantes. Antes de que se cumplan cinco minutos del inicio del cotejo, la escuadra visitante celebró el tanto inaugural gracias a Ismael Díaz.

El delantero panameño recibió un pase aéreo que rompió la línea defensiva. Díaz se escabullo en medio de los centrales y, de primera, sacó un remate al costado que venció a Alexis Lemos y a su floja salida para achicar al espacio.

Pese a que se puso por delante desde el principio del choque, el Cumbayá supo reaccionar antes de que acaben los primeros minutos iniciales. A los 37′, Jorge Almagro anotó un tanto similar al de sus rivales. El volante recibió un pase bombeado y ganó el mano a mano ante el golero Rafael Romero.

¿Cómo continuará la fecha 10 de la Liga Pro?

Los siguientes compromisos de la fecha 10 de la Liga Pro continuarán durante el mismo viernes 18, sábado 19, domingo 20 de octubre. En total se llevarán a cabo siete compromisos más.

Los próximos choques serán entre Orense vs. Libertad, Mushuc Runa vs. Deportivo Cuenca, Técnico Universitario vs. Liga de Quito, Independiente del Valle vs. Imbabura, Aucas vs. Macará, Delfín vs. El Nacional y Barcelona vs. Emelec.