El ecuatoriano Marlon 'Chito' Vera asume nuevos retos en UFC y se enfoca en la pelea contra Nohelin Hernández

El peleador ecuatoriano Marlon Vera ha pasado los últimos meses enfocado de tal manera en los entrenamientos que no ha tenido tiempo para realizarse nuevos tatuajes, lo que es una de sus aficiones.

El deportista manabita de 26 años, quien tiene más de 25 tatuajes en varias partes de su cuerpo, peleará ante el estadounidense Nohelin Hernández como parte del UFC 239 que será en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos, la noche del sábado 6 de julio del 2019.



'Chito', como se lo conoce en el ámbito deportivo, reparte su tiempo entre los entrenamientos y la familia, sobre todo su esposa y sus hijos, quienes lo apoyan y le dan fuerzas para continuar activo en un deporte tan exigente en el que se combinan distintas técnicas de combate.



El luchador ya se encuentra en Las Vegas, mentalizado para ganar su combate del peso Gallo (135 libras). En un inicio debía enfrentarse al invicto Sean O'Malley (10 victorias con 6 nocauts), pero el estadounidense tuvo problemas por un presunto dopaje y quedó fuera de la cartelera. Ante eso, la organización buscó un reemplazante y aunque con poco tiempo de aviso Hernandez, de 25 años, aceptó subirse al octágono para enfrentarse al oriundo de Chone.



¿Afectará mucho el cambio de rival? 'Chito' Vera, quien llega con una racha de tres triunfos consecutivos en UFC, restó importancia a ese hecho y dijo vía telefónica que se encuentra en condiciones y que son pocos los ajustes que realizará por el cambio de rival. "Para quien está preparado no hay problemas. Creo que en la vida no todo se da como se quiere y si se debe tomar un nuevo reto hay que hacerlo", dijo el deportista, el miércoles 3 de julio del 2019.

'Chito' Vera durante su victoria cfontra el argentino Guido Cannetti en noviembre del 2018. Foto: cortesía UFC Latam



El peleador tricolor no esconde su deseo de subir hasta lo más alto de su categoría y confía que una victoria lo colocará por fin en el 'Top' de la clasificación mundial. Por eso ha pasado los últimos meses enfocado en fortalecerse y en pulir sus habilidades en el combate. "Voy del gimnasio a mi casa. Mi rutina es ponerme en forma y en mis momentos libres realizar actividades con mi familia", acota.



Sobre sus prácticas, asegura en su equipo de trabajo nunca se enfocan en mejorar o en pulir una sola técnica. "Realmente mi enfoque está en la evolución. Nunca nos enfocamos en una sola cosa, buscamos mejorar lo que sabemos hacer mejor y en hacerlo algo bastante especial", añade el especialista en Jiu-jitsu brasileño.



¿Qué aspiraciones tiene en la UFC? "Quiero ser campeón". Esa respuesta tan directa encierra un profundo trabajo físico y mental que realiza constantemente. Para ello migró a EE.UU. desde el 2016 y todas sus acciones están encaminadas a conseguir ese objetivo. En ese sentido también realiza ejercicios de visualización. "Eso es clave, si no te ves, no lo lograrás. Tienes que verte, tienes que vivir, sentir esos momentos. Siempre estoy en eso y me mantengo enfocado", revela.

En el 2014, 'Chito' se convirtió en el primer ecuatoriano en pelear de manera oficial en UFC y el del sábado será su combate número 12 en esa organización. Ha tenido una carrera con altos y bajos, algo usual en los deportes de combate, pero ha sabido mantenerse entre la élite. En UFC tiene cuatro derrotas y siete triunfos. Su récord general en artes marciales mixtas es de 13 victorias, 5 derrotas y un empate.



Hernández, su rival, tiene un registro profesional de 9 triunfos y dos derrotas. "La pelea es peleando, no será fácil. Es un oponente fuerte, con buena pelea de pie, se lo ve completo. Tengo que hacer una pelea inteligente", añadió el ecuatoriano 'Chito' Vera.