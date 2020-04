La excampeona Rose Namajunas sale de la cartelera UFC 249 y no peleará contra Jessica Andrade

LEA TAMBIÉN

La excampeona de peso paja femenino de la UFC, la estadounidense Rose Namajunas, está fuera de la cartelera en la que iba a enfrentar a la brasileña Jessica Andrade, el próximo 18 de abril del 2020.

La empresa promotora UFC no dio a conocer los motivos por los cuales Namajunas salió de la cartelera y su baja tampoco la hizo oficial sino a través de fuentes cercanas a la organización.



La velada tendrá lugar en un lugar que no se ha dado a conocer, pero que podría ser en una reserva de nativos americanos localizada en California.

De momento la promoción no ha anunciado ningún reemplazo para la pelea contra Andrade. En el evento se confirmó la presencia del ecuatoriano Marlon 'Chito' Vera.

Namajunas (8-4), nativa de Wisconsin, no ha peleado desde que Andrade la noqueó y le ganó el título de peso paja femenino en la UFC 237 en mayo pasado.



La peleadora había ganado tres combates consecutivos, incluidos dos victorias en la pelea por el título sobre Joanna Jedrzejczyk. Namajunas, de 27 años, ha perdido sólo dos veces en seis años.

Mientras que Andrade (20-7) perdió el cinturón de peso paja ante Zhang Weili por nocaut técnico en el primer episodio.



Andrade, de 28 años, había ganado cuatro peleas en fila antes de esa derrota.

La brasileña tiene la mayor cantidad de peleas en la historia de la UFC, con 16, y sólo tiene dos derrotas. La otra pelea perdida fue contra Jedrzejczyk, en el 2015, cuando compitió en dos divisiones de peso más pesadas, cuando ascendió a la división gallo.



La velada de la UFC 249 estará encabezado por una pelea por el título ligero entre los estadounidenses Tony Ferguson y Justin Gaethje, y las peleas de la misma cartelera está la de Francis Ngannou contra Jairzinho Rozenstruik.