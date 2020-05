Marlon ‘Chito’ Vera explicó por qué no le dio la mano a Song Yadong y revela que pidió la revancha

LEA TAMBIÉN

Marlon Vera se siente ganador, pese a su polémica derrota en la pelea ante el chino Song Yadong, el pasado 16 de mayo del 2020. El ecuatoriano recibió el respaldo de peleadores, aficionados y de los principales de la UFC.

El ecuatoriano recibió críticas en redes sociales, debido a que no le dio la mano a su rival al final del combate. El ecuatoriano contó que se trató de una molestia personal con el peleador chino y a la frustración del momento.



“Fue personal y por la calentura. Todo empezó meses atrás, yo iba a pelear con él 18 de abril y no aceptó la pelea, la segunda vez dijo que sí y luego se negó. Él terminó la pelea derrotado y cuando le dieron la decisión tuvo dos opciones, aceptarla o ser un hombre y admitir que no ganó”, dijo Vera en rueda de prensa, este 18 de mayo.



‘Chito’ aclaró que espera una revancha, pues se siente vencedor. Además, aclaró que haber omitido el saludo a su rival no representará una sanción en su contra.

“Hay que ser sincero, esto no terminó ahí. Pelearé con él, con su entrenador o sus compañeros en el futuro. Pedí la revancha, aunque no es muy normal en la UFC, a menos de que se trate del título”, explicó.



Al final de la pelea, debido a su molestia, solicitó hablar con el principal de la UFC, Dana White, para mostrar su descontento, pese a que tiene claro que los jueces en las peleas son designados por la Comisión Atlética de la ciudad donde se realicen los encuentros, y no por el organismo.



“Me dijo que me iban a dar una pelea como si hubiese ganado. Le pregunté ¿qué está pasando?, ¿por qué sucede esto? Me dijo que no puede hacer nada, que todos en UFC sienten que gané. Dijo que se encargarán de que estés bien y que tenga un oponente correcto”, contó.