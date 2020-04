UFC confirma eventos con peleas de campeonato en Florida, Estados Unidos, desde el 9 de mayo del 2020 

LEA TAMBIÉN

UFC lo confirmó. El 9 de mayo del 2020 se realizará una cartelera en la VyStar Veterans Memorial Arena en Jacksonville, Florida, Estados Unidos, que incluirá dos peleas de campeonato. A pesar de la emergencia sanitaria global, por el nuevo coronavirus covid-19, la empresa de artes marciales mixtas lo anunció de manera oficial. El evento será a puerta cerrada y transmitido por televisión.

Esa noche, en la pelea estelar, por el título interino del peso ligero, se enfrentarán Tony Ferguson y Justin Gaethje. También, el campeón del peso gallo, Henry Cejudo, expondrá su cinturón ante el excampeón Dominick Cruz.



La Ultimate Fighting Championship (UFC) confirmó que en ese mismo escenario se realizarán otras carteleras, el 13 y el 16 de mayo del 2020. "Las carteleras de estos eventos serán anunciadas próximamente", se dice en el comunicado oficial de la empresa.



"Los eventos serán cerrados al público y se llevarán a cabo bajo medidas extraordinarias de seguridad implementadas por UFC en acuerdo con las autoridades locales", se añade en la comunicación.



"Quiero agradecer enormemente al Alcalde Curry, a la VyStar Veterans Memorial Arena y al Director Ejecutivo de la Comisión de Boxeo del Estado de Florida, Patrick Cunningham, por hacer esto y darnos un lugar para poner estas increíbles carteleras, así como a nuestros media partners, por llevarlas a los fanáticos. Mi equipo está listo para comenzar y los peleadores están entusiasmados de volver con estos eventos consecutivos”, dijo Dana White, presidente de UFC.

En la pelea estelar del 9 de mayo estará Tony Ferguson, con un impresionante registro de 26 triunfos y 3 derrotas (26-3). Es el actual campeón interino y lleva una racha de 12 triunfos consecutivos. Ha derrotado a peleadores de renombre como Donald Cerrone, Anthony Pettis, Rafael Dos Anjos, entre otros. Su rival, Justin Gaethje tiene un récord de 21-2.



La cartelera incluye, entre otras, las siguientes peleas:

Peso completo: Francis Ngannou (14-3)vs. Jairzinho Rozenstruik (10-0).



Peso pluma: Jeremy Stephens (28-17, 1 NC) vs. Calvin Kattar (20-4).



Peso wélter: Donald Cerrone (36-14) vs. Anthony Pettis.



Peso completo: Greg Hardy (6-2, 1NC) vs. Yorgan De Castro (5-0).



Fabricio Werdum (23-7) vs. Aleksei Oleinik (58-13).



Peso paja: Carla Esparza (16-6) vs. Michelle Waterson (17-7).



Peso wélter: Vicente Luque (17-7-1) vs. Niko Price (14-3, 1NC)



Uriah Hall (16-9) vs. Jacare Souza (26-8, 1NC).