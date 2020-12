La UEFA designa inspector para investigar el incidente racista

La UEFA ha anunciado la designación de un inspector disciplinario para llevar a cabo la investigación abierta sobre el incidente racista ocurrido este martes durante el partido de la Champions League entre el PSG y el Basaksehir turco.

El incidente provocó la suspensión del encuentro, que se reanudará esta noche con un nuevo equipo arbitral. La UEFA no revela la identidad del inspector y anuncia que a su debido tiempo comunicará los resultados de la investigación.



Para la reanudación del partido, correspondiente a la sexta jornada de la Liga de Campeones, la UEFA ha resuelto cambiar el colegiado, los asistentes de banda y el cuarto colegiado.



Los jugadores de ambos equipos se plantaron y se retiraron después de que se produjera presuntamente un insulto racista del cuarto árbitro del choque, el rumano Sebastian Coltescu, al exinternacional camerunés Achille Pierre Webo, a quien señalaba por el color de su piel para que el colegiado principal, su compatriota Ovidiu Alin Hategan, le amonestara por sus sonoras protestas a una falta.



Webo, exjugador del Nacional de Montevideo, Osasuna, Mallorca y Leganés, se quejó ostensiblemente del uso de la palabra negro, pero el colegiado no le hizo caso y le mostró la tarjeta roja. El banquillo turco se indignó, y dirigidos por el franco-senegalés Demba Ba, se agudizaron las protestas pese a que Coltescu trataba de explicar que no era una expresión racista.



Los jugadores del PSG también se implicaron y al final ambos equipos se retiraron del césped del Parque de los Príncipes. El encuentro se reanudará esta tarde, a partir de las 18.55 con nuevo cuerpo arbitral. El neerlandés Danny Makkelie será el nuevo colegiado.



En las bandas estarán su compatriota Mario Diks y el polaco Marcin Boniek, y el cuarto árbitro el también polaco Bartosz Frankowski, mientras que los encargados del VAR serán los italianos Marco di Bello y Maurizio Mariani.



El partido iba en el momento de la suspensión, en el minuto 22, con empate a cero. Es un choque que debía certificar la clasificación para octavos de final de la Liga de Campeones a los parisienses, frente a unos turcos que ya estaban eliminados de Europa.