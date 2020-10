Ineos contra los comisarios por 'picar' tiempo en la jornada 10 de La Vuelta, pero la UCI lo ratifica su decisión

LEA TAMBIÉN

El equipo Ineos y un grupo de corredores han mostrado su disconformidad con los comisarios de la Vuelta por haber "picado" 3 segundos al grupo que llegó detrás del esloveno Primoz Roglic, en la jornada que el pasado viernes finalizó en Suances, lo que le costó el liderato al ecuatoriano Richard Carapaz.

En el momento de tomar la salida, el pelotón se detuvo para mostrar sus quejas contra los comisarios, liderados por Chris Froome, cuyo equipo fue el principal perjudicado por la decisión arbitral.



Algunos corredores, como los españoles Luis Ángel Maté ó Luis León Sánchez, mostraron su voluntad de lanzar la carrera, pero finalmente esperaron a que la protesta finalizara para poner en marcha la salida neutralizada.



En la etapa del pasado viernes se impuso en Suances Primoz Roglic, con unos metros de ventaja sobre el resto de favoritos, entre los que se encontraba el entonces maillot rojo Richard Carapaz.



Los comisarios observaron que el nuevo líder había aventajado en 3 segundos a todos sus rivales, decisión que no compartieron en el Ineos y parte de los corredores que se vieron perjudicados.



La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha justificado la decisión del Jurado Técnico de la 75 Vuelta a España de picar tiempos al final de la décima etapa en Suances, amparado en el artículo 1.2.017 del protocolo para estas situaciones que se lo permite.



Según apunta en un comunicado oficial dado a conocer por la organización de la carrera española, esta etapa se "identificó" con el criterio de que iba a finalizar en "esprint masivo", según se apuntó en un comunicado dado a conocer un día antes del comienzo de la carrera en Irún.



Por ello, la UCI explica que el perfil real de la llegada no respondía al de una llegada que se esperaba concluyese al esprint sino que en el último kilómetro había una ascensión y el presidente del Jurado Técnico y los demás componentes decidieron aplicar "la disposición 5 del protocolo" para situaciones en las que sea necesario "implementar cualquier excepción" una vez finalizada la etapa.



Por tanto, el cálculo del intervalo de tiempo que se mantuvo en el estándar de 1 segundo entre ciclistas lo que provocó que se terminasen registrando las diferencias que finalmente le dieron el liderato al ex saltador de esquí.



El comunidad explica que por esta circunstancia "las posiciones de la clasificación general y de la etapa se mantienen tal como están" a la vez que recuerda que el protocolo estipula que las decisiones relativas a su aplicación son emitidas por el Colegio de Comisarios "de manera independiente".