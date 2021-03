La UCI publicó el calendario internacional de ciclismo 2021

La Unión Ciclista Internacional (UCI) publicó una versión actualizada del calendario internacional para las carreras de la temporada 2021 en el contexto de la pandemia de covid-19.

En todo tipo de pruebas masculinas y femeninas, desde el World Tour a las Pro Series, la UCI recibió 70 solicitudes de aplazamiento de eventos registrados en el Calendario Internacional UCI 2021, mientras que 60 carreras tuvieron que ser canceladas a petición de sus organizadores, debido a las restricciones impuestas por las autoridades competentes.



El UCI WorldTour 2021 permanece hasta el día de hoy relativamente al margen de la pandemia del coronavirus, y solo dos de sus eventos fueron cancelados, a principios de año en Australia, el Santos Tour Down Under y la Cadel Evans Great Ocean Road Rac). El resto permanece sin cambios.

En cuanto al UCI Womens WorldTour, la Itzulia-Vuelta al País Vasco, que se iba a celebrar del 14 al 16 de mayo ya se pospuso al 31 de julio. Se organizará bajo su antiguo nombre, Donostia San Sebastian Klasikoa, y será de un excepcionalmente, antes de volver a su formato de carrera por etapas en 2022.

Pruebas UCI WorldTour 2021 (Hombres):



Marzo 2021

20.03 : Milán-Sanremo (ITA)

22-28.03 : Volta Ciclista a Catalunya (ESP)

24.03 : Oxyclean Classic Brugge-De Panne (BEL)

26.03 : E3 Saxo Bank Classic (BEL)

28.03 : Gante-Wevelgem(BEL)

31.03 : A través de Flandes (BEL)

Abril 2021

04.04 : Tour de Flandes (BEL)

05-10.04 : Itzulia-Vuelta al País Vasco (ESP)

11.04 : París-Roubaix (FRA)

18.04 : Amstel Gold Race (PSB)

21.04 : Flecha Valona (BEL)

25.04 : Lieja-Bastoña-Lieja (BEL)

27.04-02.05 : Tour de Romandía (SUI)

Mayo

08-30.05 : Giro de Italia (ITA)

30.05-06.06 : Critérium du Dauphiné (FRA)



Junio

06-13.06 : Tour de Suiza (SUI)

26.06-18.07 : Tour de Francia (FRA)



Julio

31.07 : Clásica de San Sebastián(ESP)



Agosto

09-15.08 : Tour de Polonia (POL)

14.08-05.09 : Vuelta Ciclista a España (ESP)

22.08 : Euroeyes Cyclassics Hamburg (ALE)

29.08 : Bretagne Classic - Ouest-France (FRA)

30.08-05.09 : BinckBank Tour



Septiembre

10.09 : Grand Prix Cycliste de Québec (CAN)

12.09 : Grand Prix Cycliste de Montréal (CAN)

19.09 : Eschborn-Frankfurt (GER)



Octubre

09.10 : Il Lombardia (ITA)

14-19.10 : Gree-Tour of Guangxi (CHN)

UCI Womens WorldTour 2021 (Mujeres):

21.03 : Trofeo Alfredo Binda(ITA)

25.03 : Oxyclean Classic Brugge-De Panne (BEL)

28.03 : Gante-Wevelgem (BEL)

04.04 : Tour de Flandes (BEL)

11.04 : París-Roubaix(FRA)

18.04 : Amstel Gold Race (PSB)

21.04 : Flecha Valona (BEL)

25.04 : Lieja-Bastoña-Lieja (BEL)

20-23.05: Vuelta a Burgos(ESP)

27.06 : La Course by Le Tour de France (FRA)

31.07 : Clásica de San Sebastián (ESP)

07.08 : Postnord UCI WWT Vrgrda TTT (SWE)

08.08 : Postnord UCI WWT Vrgrda Ruta (SWE)

12-15.08 : Tour de Noruega (NOR)

24-29.08 : Boels Ladies Tour (PSB)

30.08 : GP de Plouay (FRA)

03-05.09 : Ceratizit Challenge by La Vuelta (ESP)

04-09.10 : The Womens Tour (GBR)

14-16.10 : Tour de Chongming (CHN)

19.10 : Tour de Guangxi(CHN)

23.10 : Womens WorldTour Ronde van Drenthe (PSB).