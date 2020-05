El exboxeador argentino Walter Masseroni desafía a Mike Tyson

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El exboxeador argentino Walter Masseroni desafió al estadounidense Mike Tyson, excampeón de los pesados, en una vieja y tres veces frustrada aspiración que sueña con cumplir a sus 56 años de edad.

“56 no son nada. Tengo un solo objetivo en la cabeza y se llama Mike Tyson”, escribió Masseroni en su cuenta en Instagram donde publicó un video suyo que lo muestra en acción, entrenando en un gimnasio. “32 años, 3 intentos oficiales, un sueño llamado Tyson”, dijo.



Está tan convencido de cumplir su cometido que mandó a hacer un afiche del supuesto combate con el rostro de los dos boxeadores, ambos con sus barbas canosas.

Tyson, de 53 años, tiene previsto regresar al ring en un combate en Diriyah, Arabia Saudita, en principio programado para el 17 de octubre, aunque la fecha está sin confirmar, para el cual aun no fue designado su rival.



Conocido como el “Bombardero” de Beccar, la localidad en la periferia de Buenos Aires donde nació y se formó, Masseroni, excampeón argentino de la FAB (Federación local de Boxeo) y con títulos latino, sudamericano internacional y mundo hispano de los pesos pesados, había intentado en vano enfrentar al estadounidense en 1990, 1998 y 2001.



“Los guerreros nunca nos retiramos. El término 'ex' no existe. Lo llevamos en el corazón”, agregó el argentino.