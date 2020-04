Turkmenistán se declara libre de coronavirus y reanuda el fútbol

LEA TAMBIÉN

Uno de los últimos países del mundo que no ha declarado casos de coronavirus, la antigua república soviética , recuperó este domingo su temporada de fútbol tras una corta pausa para evitar la propagación de la pandemia.

A mediados de marzo, este país de Asia Central había seguido la corriente mundial suspendiendo su liga, compuesta por ocho equipos. La federación de fútbol seguía la recomendación de su ministerio de Sanidad y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) .

300 personas en lugar de 20.000

Pero un mes más tarde, a pesar de las dudas de los observadores exteriores sobre la realidad de la situación epidémica en el país, el balón ya está preparado para rodar.



Cerca de 300 personas se reunieron en un estadio que puede acoger a 20.000 para asistir este domingo al derbi entre los dos clubes de la capital Asjabad: el FK Altyn Asyr, vigente campeón, y el Köpetdag, actual líder, que empataron 1-1.



Mourad, de 60 años e incondicional de este último equpo, recuerda que es “un club de leyenda, sucesor de un equipo soviético llamado así en honor a una granja colectiva”.



“¡El deporte mata todos los virus! Y cuando tu equipo gana refuerzas la inmunidad”, bromea, añadiendo que no tiene miedo de la pandemia, como otros hinchas que le rodean.



Turkmenistán forma parte de las tres antiguas repúblicas soviéticas, con Bielorrusia y Tayikistán, que no han renunciado al fútbol.



Bielorrusia, que tiene 4.779 casos declarados y 47 muertos, fue criticada por haber mantenido la presencia de espectadores en las gradas.



En Tayikistán los partidos se juegan a puerta cerrada, aunque las autoridades, como también ocurre en Turkmenistán, aseguran que no hay casos de coronavirus.



Incluso tras el empate de este domingo, el FK Altyn Asyr, que significa 'Edad de Oro', es el favorito para ganar el campeonato de Turkmenistán de nuevo este año.



Otro fan del fútbol, Vepa, de 20 años, dice que no se pierde “jamás” un partido. Es hincha del FK Ahal, en la provincia que rodea Asjabad, de donde procede la familia del presidente Gourbangouly Berdymoukhammedov y una parte importante de la élite del país.

Durante el periodo soviético, Turkmenistán no era una región con una gran tradición futbolística. Incluso ahora no forma parte de las actividades que promueve el presidente Berdymoukhammedov, que adora presentarse como un gran deportista.

Tomar en serio la pandemia

El 7 de abril apareció en los canales estatales montando a caballo y en bicicleta por la jornada mundial de la salud.



Ese día miles de funcionarios participaron en ejercicios de gimnasia en público por todo el país.



Estas escenas sirven para cuestionar si se toma en serio la pandemia en el país, aunque el presidente ha pedido reforzar las medidas de detección y prevención del virus.



Según la propaganda oficial, Berdymoukhammedov sigue siendo el primer defensor de la salud de sus ciudadanos.



En un poema publicado este viernes en un diario estatal, la poetisa Gozel Shagulyyeva le describe como “una fortaleza inexpugnable” y “un protector que cuida nuestra salud”.