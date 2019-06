El triunfo es la única opción de la Tricolor 

LEA TAMBIÉN

Por primera vez desde su retorno a la Selección, el entrenador colombiano Hernán Darío Gómez decidió guardarse la formación de la alineación titular.

El DT argumentó que no informó a los jugadores sobre los escogidos para el once titular, por lo que no reveló el plantel estelar para el compromiso ante Japón.



El cotejo se juega desde las 18:00 de este 24 de junio del 2019 (de Ecuador), en el estadio Mineirao, de Belo Horizonte, por el grupo C de la Copa América, y es crucial en las aspiraciones de la clasificación tricolor a los cuartos de final del torneo.



Ecuador es último en el grupo C, sin puntos. Hoy, precisa la victoria, por cualquier resultado, para avanzar a la siguiente instancia como segundo mejor tercero. Un empate o una derrota lo dejarán sin opciones.



Tras la derrota 2-1 ante Chile, el combinado nacional redujo sus opciones de avanzar de forma directa. Se quedó solo con la alternativa de avanzar como uno de los dos mejores terceros. Uno de esos cupos ya lo obtuvo Perú, al completar cuatro puntos y terminar tercero del grupo A.



Aunque ‘Bolillo’ no habló ayer, 23 de junio, sobre su alineación, trascendió que Xavier Arreaga pudiera ser el reemplazante de Gabriel Achilier, quien fue expulsado en el compromiso ante los araucanos.



Así, el jugador del Seattle Sounders de la MLS, que en los primeros meses estuvo en el Barcelona, pudiera acompañar a Robert Arboleda en la zaga tricolor. El resto de la alineación se mantendría ante un cuadro japonés que tiene un fútbol dinámico, según la evaluación del DT tricolor.



Este será el cuarto enfrentamiento entre ecuatorianos y japoneses. Los nipones han ganado dos veces, mientras que la Tri suma un triunfo.



Gómez sí habló ayer a diferencia del viernes 21 de junio cuando Ecuador sucumbió ante ‘La Roja’. “Hicimos un buen partido ante Chile y quedé mal por el resultado.



Evité algún encontronazo debido a alguna crítica al equipo”, se disculpó el DT, ayer en una rueda de prensa, tras el entrenamiento de los seleccionados en Belo Horizonte.



El DT reiteró en su inconformidad por las críticas. “La Selección usualmente es el reflejo del país. Hoy por hoy en Ecuador hay mucho negativismo por muchas cosas. No solo por el tema fútbol”, expresó ante los periodistas.



Antes de su intervención, también habló el delantero del Delfín, Carlos Garcés. Él señaló que el equipo puede mejorar. “En el partido anterior, (ante Chile, el pasado viernes en Salvador) el grupo se encontraba bien. Por cosas del fútbol no se nos dio el resultado. Ahora pensamos en Japón. Queremos hacer un buen partido y estamos trabajando para eso”, expresó el ariete, quien ingresó en el segundo tiempo ante los chilenos.



El atacante, quien es pretendido por el Peñarol de Uruguay, se mostró optimista de alcanzar una victoria.



Entre tanto, el extremo Renato Ibarra fue excluido de la Selección. El ofensivo del América de México retornó a Quito tras un diálogo con el entrenador.



“Renato tenía un dolor. Me sorprendí cuando no salió nada en los exámenes. Hablé con él y decidimos que no siga. Las puertas de la Selección están abiertas para quienes no quieran estar acá”, indicó el ‘Bolillo’.



Énner ‘Superman’ Valencia se mantendrá como el capitán del cuadro tricolor. El atacante del Tigres de México ha marcado el único tanto de Ecuador en la Copa. Para él, es posible que el plantel mejore el rendimiento.



“Como delantero uno siempre quiere tener muchas oportunidades de gol. Estamos trabajando para eso”, dijo el ariete.