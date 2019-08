Triunfo agónico de Deportivo Quito sobre el Parque FC (2-3)

LEA TAMBIÉN

Deportivo Quito logró un triunfo agónico en condición de visitante y se mantiene en la punta del torneo amateur. La 'AKD' venció 2-3 al Parque FC, por la fecha 17. El cotejo se lo jugó este domingo 4 de agosto del 2019, en el estadio General Rumiñahui, en Sangolquí.

David Carcelén (6'), Daniel Ramos (70') y Jefferson Santacruz (90+4') anotaron para el conjunto azulgrana. Mientras que para el Parque FC convirtió Willian Triviño en dos oportunidades (81' y 86').



Desde los primeros instantes del compromiso se evidenció el deseo chulla de ponerse en ventaja rápidamente. Y a los 6 minutos ya consiguió su primer gol. David Carcelén anotó tras una definición a ras de piso ante la salida del golero rival.



En el Parque FC destacó, sin duda, la presencia de Diego Armando Calderón, quien fue campeón de la Copa Libertadores 2008 con Liga de Quito. 'Pelusa' -como se lo conoce al jugador- ahora defiende al club que es de la Universidad de Israel. En el cotejo jugó como centrodelantero, sin embargo, no trascendió en esa posición.



Con el pasar de los minutos, el Parque FC fue adueñándose de la posesión del balón. En el minuto 25, Narváez tuvo la posibilidad de empatar, pero el golero Diego 'Fideo' Andrade achicó de buena manera e impidió el remate.



En el segundo tiempo, Deportivo Quito fue más incisivo en ataque. Los desbordes de Arley Monserrate y Rommel Rocha crearon peligro en el área local. El delantero Jefferson Santacruz -que ingresó en sustitución de Christopher Ramos- tuvo un par de oportunidades claras de gol que no logró concretar.



A los 70 minutos llegó el segundo tanto de la 'AKD'. Daniel Ramos anotó tras un fuerte remate con pierna derecha, que el guardameta del Parque no logró desviar. Con dos goles de ventaja los azulgranas apelaron a un juego más pausado y preciso, con Patricio 'Chichi' Avilés como referente en la mitad del campo de juego.



Por otra parte, el Parque buscó contraatacar cuando podía. En el 81', Willian Triviño puso el descuento. El atacante convirtió con un golpe de cabeza dentro del área chulla. Cuatro minutos después (86') logró igualar el marcador y sellar su doblete, esta vez con un tanto anotado desde el punto penal.



Ya en los minutos adicionales, en el 90+4', Santacruz apareció para convertir el gol de la victoria chulla. El ariete del Quito remató con tranquilidad a pocos metros de la línea de gol. Esto tras aprovechar un error del arquero del Parque, el cual soltó el esférico cerca de su portería.



Con este triunfo, Deportivo Quito sigue en la parte más alta del balompié amateur de Pichincha con 40 puntos. Mientras que el Parque FC se queda con 21 unidades.