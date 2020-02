La Tricolor jugará las eliminatorias de local a las 16:00; habrá abonos para los aficionados

LEA TAMBIÉN

La selección ecuatoriana de fútbol será local ante Uruguay, el 31 de marzo del 2020, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, a partir de las 16:00, en la segunda fecha de las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022.

El técnico de la Tricolor, Jordi Cruyff, adelantó en una entrevista a Diario EL COMERCIO que el equipo nacional jugará a esa hora sus cotejos de local, tal como ocurrió en las anteriores eliminatorias, con el propósito de que el equipo imponga su juego y alcance resultados positivos.



Los precios de las entradas para los aficionados también se definen. La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) aumentará los precios en relación a las anteriores eliminatorias para partidos denominados ‘triple A’: Brasil, Argentina… En los otros cotejos, se mantendrán los precios de las anteriores eliminatorias (con la general a USD 20).



Gustavo Silikovich, Director Ejecutivo de la FEF, habló de los juegos ‘triple A’, en una reunión con periodistas. En la cita, además se anunció que se lanzarán abonos para los nueve partidos de local con la promoción “Vive la experiencia Tri”.



Los aficionados podrán adquirir las entradas en línea. En los próximos días, la Ecuafútbol tiene previsto lanzar la promoción de esta modalidad.

Antes del juego con Uruguay, la Tricolor visitará a Argentina, el 26 de marzo del 2020, en Buenos Aires, en su estreno al proceso eliminatorio rumbo a Qatar 2022.

Estos serán los partidos de la Tri por las eliminatorias al Mundial 2022



Jueves 26 de marzo 2020

Argentina vs. Ecuador



Martes 31 de marzo 2020

Ecuador vs. Uruguay



Jueves 3 de septiembre 2020

Bolivia vs. Ecuador



Martes 8 de septiembre 2020

Ecuador vs. Colombia



Jueves 8 de octubre 2020

Venezuela vs. Ecuador



Martes 13 de octubre 2020

Ecuador vs. Chile



Jueves 12 de noviembre 2020

Brasil vs. Ecuador



Martes 17 de noviembre 2020

Ecuador vs. Perú



Jueves 25 de marzo 2021

Ecuador vs. Paraguay



Martes 30 de marzo 2021

Uruguay vs. Ecuador



Jueves 3 de junio 2021

Ecuador vs. Bolivia



Martes 8 de junio 2021

Colombia vs. Ecuador



Jueves 2 de septiembre 2021

Ecuador vs. Venezuela



Martes 7 de septiembre 2021

Chile vs. Ecuador



Jueves 7 de octubre 2021

Ecuador vs. Brasil



Martes 12 de octubre 2021

Perú vs. Ecuador



Jueves 11 de noviembre 2021

Paraguay vs. Ecuador



Martes 16 de noviembre 2021

Ecuador vs. Argentina