La Selección reconoció la cancha del estadio Banco Guayaquil, donde recibirá a Bolivia en el amistoso

La Selección de Ecuador se desplazó el sábado 27 de marzo del 2021 al estadio Banco Guayaquil, propiedad del Independiente del Valle, que será la casa de la Tri en el partido amistoso ante Bolivia.

El equipo comandado por el DT Gustavo Alfaro pudo hacer el reconocimiento de las instalaciones. Se ubicaron en el camerino principal e hicieron movimientos ligeros en la cancha.



Fue una jornada breve. Se priorizaron trabajos físicos. Se hizo poco fútbol y ejercicios de estiramiento.



Los rayados dieron la bienvenida a la Tricolor, que este lunes 29 de marzo del 2021 recibirá a su similar de Bolivia. El cotejo será el primero que dipute el combinado nacional en este 2021.



Para este cotejo, la Selección no podrá contar con Pervis Estupiñán, quien sufrió una lesión muscular en una de las prácticas.



Según reveló el DT Alfaro, el juego ante los del Altiplano será fundamental para analizar el rendimiento de varios jugadores. también para mantener y refrescar ideas tácticas.

"En el arranque de las eliminatorias nadie quería venir a la Selección. Hoy no hubo ninguno que me diga que no quería venir al microciclo. Hoy todos quieren estar en la Selección y eso es algo que no podemos perder", reveló el entrenador.

Todo quedó a punto para el partido amistoso ante Bolivia 🙌🏼⚽️



🏟 La Selección Ecuatoriana entrenó este sábado en el #EstadioBancoGuayaquil 📣#TodosEntrenamosaLaTri pic.twitter.com/wPXIfL3Ds1 — La Tri (@LaTri) March 27, 2021