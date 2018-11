La Tricolor jugará el premundial

LEA TAMBIÉN

Bajo la dirección del entrenador argentino Miguel Silvetti, Ecuador alcanzó el segundo lugar en el Sudamericano femenino de Básquetbol Sub 15, que se realizó en Chile.

La Tricolor jugó cinco partidos, ganó tres y perdió dos, uno de ellos la final con el equipo anfitrión, por 61 a 43.



En la primera fase, Ecuador derrotó a Paraguay, por 64 a 60; y a Venezuela por 70 a 44. Además, perdió por 62 a 55 contra Brasil.



En las semifinales, derrotó a Argentina por 62 a 51. Ese resultado ya le permitió clasificarse al premundial, que se disputará el próximo año.



La final contra Chile fue muy difícil para el equipo nacional, que jugó contra su rival y contra 4 000 personas, que llenaron el coliseo de Aysén.



Las chilenas iniciaron el partido con una demostración de su juego efectivo y rápidamente se pusieron adelante en el marcador.



El primer período terminó con un claro 14-5. La Tricolor jugó mejor el segundo tramo, pero no pudo descontar la ventaja inicial: 29-17.



En el tercer período Chile volvió a brillar y se adelantó 44-26. En los últimos 10 minutos los dos equipos tuvieron el mismo rendimiento, anotaron 17 puntos, por ello, la ventaja de las locales les permitió coronarse campeonas.



“La final Chile-Ecuador no fue una sorpresa, porque evidencia el crecimiento de nuestros países. El nivel del baloncesto femenino en Sudamérica ha crecido en todas las latitudes. Antes era impensable una final en la que no estuvieran Brasil o Argentina”, comentó el entrenador de la selección de Chile, Warren Espinosa, a los periodistas de ese país.



“Fue una presión tremenda porque el equipo estaba muy cansado. Por algunos momentos nos quedamos sin ideas. Debimos apelar a la parte emocional para tranquilizarlas y poder tomar las mejores decisiones. La experiencia no se compra en un supermercado. Acá hay chicas con experiencia en estos momentos, en instancias donde se debe saber cómo cerrar los partidos”, manifestó Espinosa.



De la selección de Ecuador, el DT Espinosa dijo que “es un equipo muy estructurado al igual que nosotros. Tienen un juego de mucho control, similar al nuestro. No renuncian a correr. Poseen buena defensa y altura. Debimos aplicarnos en los rebotes para dominar los tableros y controlar las transiciones ofensivas”.



La Selección Nacional estuvo conformada por Samy Bacilo, Reberca Carrión, Dianiela Argüello, Waleska Pulla, Evelyn Pilay, Daleska Prado, Adela Oviedo, María Sarmiento, Evelyn Castillo, Blanca Quiñónez y Paulina Vaicekauskas.



En tanto, Brasil se apoderó la medalla de bronce tras derrotar por 48 a 47 a Argentina.



En cambio, ayer viajó a Montevideo la selección ecuatoriana Sub 15 masculina. El Campeonato Sudamericano se jugará del 6 al 11 de noviembre.



En la primera fase, en el grupo A jugarán las selecciones de Argentina, Chile, Venezuela y Colombia. El grupo B cuenta con Ecuador, Paraguay, Uruguay y Brasil.



Los mejores tres equipos se clasificarán al Premundial Sub-16 de las Américas 2019.